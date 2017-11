CATALUÑA. COSPEDAL: “REPETIR UNA MENTIRA MIL VECES NO LA HACE REAL”

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, aseguró este jueves, sobre las declaraciones del expresidente catalán Carles Puigdemont, que “repetir una mentira mil veces no la hace real”.

Cospedal hizo estas declaraciones en Bruselas en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Defensa de la OTAN y el encuentro de la Coalición contra Daesh.

Sobre Puigdemont, aseguró que “por el hecho de decir ciertas cosas frente a los medios de comunicación cuando estas cosas son falsas no se convierten en realidades y aunque una mentira se repita mil veces no se convierte en una realidad”.

La titular de Defensa añadió que “el señor Puigdemont quiso venir a Bruselas pero no ha sido recibido por ninguna institución comunitaria, por ninguna autoridad comunitaria, por ninguna autoridad del Gobierno belga y por ninguna autoridad de ninguna región de este país”.

Agregó que tras mantener varias reuniones en Bruselas, “sólo he recibido muchos ánimos y adhesiones por parte de los gobiernos representados en la Alianza Atlántica y me han transmitido su apoyo en la defensa de la legalidad”.

En cuanto a la declaración de Carme Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña, en el Tribunal Supremo, María Dolores de Cospedal no quiso hacer ningún comentario, “aunque sí diré que afortunadamente vivimos en un país donde existe la división de poderes y es sorprendente que algunos se rasguen las vestiduras por decisiones de los tribunales en un país donde los tribunales actúan con completa independencia del Poder Ejecutivo, lo que es propio de las democracias”.

