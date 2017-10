CATALUÑA. EL CONGRESO VOTA EN CONTRA DE “VIGILAR“A LOS PROFESORES PARA QUE NO ADOCTRINEN EN LAS AULAS

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este martes una moción de Ciudadanos que proponía reforzar las funciones de vigilancia de la Alta Inspección del Estado para evitar “el adoctrinamiento ideológico en los centros educativos catalanes”.

La iniciativa, que es resultado de la interpelación al ministro de Educación que el diputado Toni Cantó realizó la semana pasada a propósito de este mismo tema, solo obtuvo los votos favorables de Ciudadanos y de UPN. Los diputados del PP se abstuvieron y el resto de la oposición votó en contra.

En su intervención, Cantó exigió una reforma de la Alta Inspección del Estado para que “actúe de oficio a fin de garantizar la igualdad de todos los alumnos, derechos lingüísticos incluidos, y la neutralidad ideológica del sistema”. Dijo que se trata de evitar que los niños catalanes “aprendan que Boadella es un facha o que hagan manualidades tachando la corona del Rey”.

Cantó pidió un “marco normativo para que los directores de centro y también los profesores no caigan en el adoctrinamiento e instó a la Fiscalía a actuar de oficio en estos casos.

Reclamó también garantizar “el anonimato de los denunciantes, sobre todo si son menores de edad”, como eran los alumnos que, según Cantó, defendieron al hijo de un guardia civil al que su profesor le dijo: “Te parecerá bonito lo que ha hecho tu padre’”. “Si el anonimato está asegurado a quienes denuncian corrupción, con mucho más motivo en estos casos”.

Cantó acusó a PSOE y PP “de no haber hecho nada” durante los años en que han gobernado España para acabar con el adoctrinamiento ideológico en Cataluña, cuando tenían a “su servicio una herramienta como la alta Inspección del Estado”.

La diputada del PP Elena Bastidas defendió una enmienda al texto de Ciudadanos que no fue aceptada por los proponientes, donde se mostraba favorable a reformar la ley para mejorar la inspección educativa, pero sin descalificar todo el modelo. En su discurso, pidió a Cantó “dejar de sobreactuar” y le dio la bienvenida "a la defensa de los derechos de todos los ciudadanos”.

INSULTOS Y CORTES DE MANGA

Todos los grupos nacionalistas, PSOE y Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea criticaron la iniciativa, rechazada por 164 votos. El debate fue tenso y dejó la imagen de la diputada del PDECat Lourdes Ciorou dedicando un ‘corte de mangas’ a Cantó cuando este dio “la bienvenida" a los diputados de dicho partido. “Pensábamos pedir que les retirasen el sueldo” por incomparecencia, subrayó, pero “nos alegra” que estén de vuelta.

Para Sergi Mikel, también del PDECat, lo que Ciudadanos persigue “es vigilar las ideas de los profesores catalanes” y se sorprendió de “lo atrevida que es la ignorancia”.

“Asco y repugnancia” son los sentimientos que la propuesta le causó al diputado de Compromís Joan Baldoví, que acusó a Ciudadanos de “insultar a los 125.000 profesores catalanes” con su moción. “¿Forman todos ellos parte de una conspiración?”.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, acusó a Cantó de “racista y sectario”, y rechazó retirar estos adjetivos cuando el diputado de Ciudadanos se lo pidió, con el argumento de que eso mismo es lo que su partido, dijo, llama a los nacionalistas todos los días.

Por su parte, el portavoz de Educación de Podemos, Joan Mena, afirmó que es el grupo de Ciudadanos “quien adoctrina en España, al permitir con su abstención los conciertos a las escuelas del Opus”, y alabó la labor de la escuela pública catalana, "que permitió al hijo de dos andaluces como yo ser bilingüe y disfrutar de las mismas oportunidades educativas que los hijos de la burguesía”.

“Tanto me han adoctrinado que terminé estudiando Hispánicas y soy profesor de Lengua y Literatura”.

Por último, la responsable de Educación del PSOE, María Luz Martínez Seijo, confesó sentirse “ofendida” por la iniciativa de Ciudadanos. “Soy castellana, ni catalana ni valenciana, pero soy profesora y ustedes me han ofendido”.

“Ustedes quieren convertir a la Alta Inspección del Estado en una policía de profesores”, cuando para resolver los problemas que denuncian, “que no son ni mucho menos generalizados, ya existen mecanismos”.

Solo los dos diputados de UPN respaldaron la moción, por considerar que lo mismo sucede en el País Vasco (con el modelo D en la escuela pública) y en Navarra, desde que el Gobierno liderado por Nafarroa Bai llegó al poder.

