CATALUÑA. EL CONSEJO AUDIOVISUAL DE CATALUÑA DENUNCIA A TVE POR INFORMAR DE TABARNIA

Google Plus

El Pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) ha trasladado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un informe para que actúe contra RTVE porque considera que se ha producido una vulneración muy grave del Estatuto de la información de la Corporación RTVE y de las recomendaciones de su 'Manual de estilo', ya que en informó "del señor Boadella como presidente de Tabarnia, que ni ha sido elegido democráticamente, ni existe Tabarnia”.



El Pleno del CAC que ha acutado de oficio en este caso, "actuó de oficio, si bien posteriormente entraron dos quejas de particulares". Las quejas, explicó el CAC, "criticaban que se cortara una rueda de prensa del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien informaba de un nuevo servicio de trenes de alta velocidad a bajo coste (información “de servicio público”, según uno de los escritos de la queja), para dar paso a la rueda de prensa de un actor que habla en nombre de una comunidad ficticia”.

También dice el CAC se consideraba “muy grave que el teleinformativo de una televisión pública se refiera al señor Boadella como presidente de Tabarnia”, “ya que ni ha sido elegido democráticamente ni existe Tabarnia”.

El CAC considera que "esta terminología puede generar confusión, dado que se presenta a un personaje público, Albert Boadella, como un cargo público constituido, cuando no lo es, y a Tabarnia, como una entidad formal, cuando esa no es su naturaleza. En este sentido, se constata una falta de cuidado en la aplicación del rigor que es exigible a un canal público de información".

En consecuencia, el CAC considera que en dicho programa "hay contenidos que son susceptibles de generar confusión en los telespectadores y que podrían no ajustarse a los criterios y pautas de actuación establecidos tanto en el mandato marco de la Corporación RTVE, como en el Estatuto de la información de la Corporación RTVE y en las recomendaciones de su manual de estilo", por lo que traslada su informe a la CNMC.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso