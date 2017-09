FAMILIAS CATALANAS CONVIVIRÁN CON 'TERAPEUTAS CANINOS' QUE LES ACOMPAÑARÁN EN EL ABORDAJE DE LAS ENFERMEDADES RARAS

Google Plus

Dogking, Obra Social La Caixa y la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) han dado a conocer los resultados del programa 'Terapeutas Caninos', mediante el cual cuatro familias que conviven con estas patologías convivirán, a partir de ahora, con un perro de terapia en su hogar.

Esta segunda convocatoria nace para brindar la posibilidad de que familias con niños con enfermedades raras puedan disfrutar de los beneficios de estos animales, que reúnen las cualidades propias de un can de terapia y de un perro de asistencia.

Los resultados se presentaron ayer en las instalaciones de Dogking de Sant Cugat del Vallés (Barcelona). En ella, las más de 400.000 personas que se estima conviven con una enfermedad rara en Cataluña estuvieron representadas por el presidente de Feder y de su fundación, Juan Carrión; el delegado autonómico de Feder, Jordi Cruz; y la vocal de la junta directiva de la organización Ana Ripoll.

El delegado de Feder Cataluña recordó que “esta convocatoria ha sido posible gracias al éxito de su primera edición en 2015, protagonizada por otras cuatro familias". Además, subrayó que "los terapeutas caninos de la pasada edición se adaptaron positivamente a sus nuevos hogares y han mejorado la calidad de vida de la familia exponencialmente”.

Por su parte, Carrión subrayó la importancia de desarrollar este tipo de proyectos dado que “muchas de las familias que necesitan un perro terapia no pueden afrontar este gasto porque no existen ayudas ni subvenciones para esta causa”.

De forma paralela, agradeció “la sensibilidad de Dogking y la implicación de Obra Social La Caixa, cuya confianza en nuestra causa nos ha permitido ayudar ya a un total de ocho familias en estas dos convocatorias”.

UN ANTES Y UN DESPUÉS PARA LAS FAMILIAS

La puesta en marcha del proyecto, que arrancó en junio de este año, “no acaba aquí”, afirmó Jordi Cruz, asegurando que “supone un antes y un después en la vida de las familias, facilitándoles el desarrollo de las tareas cotidianas, además de acompañar a los pacientes en las necesidades especiales para otorgarles seguridad y mejorar sus relaciones sociales”.

A partir de ahora, estos canes tendrán que superar un periodo de adaptación y de formación monitorizado por un cuidador canino. Además, recibirán un adiestramiento especializado en la problemática de cada pequeño. Así, después de estos meses, el perro estará completamente listo para acompañar al menor, ya que seguirá a su lado a medida que el pequeño crezca, acompañándole en cada etapa y ofreciéndole apoyo físico y emocional.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso