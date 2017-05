LAS CASAS COLGADAS DE CUENCA, PROTAGONISTAS DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 11 DE MAYO

Las Casas Colgadas de Cuenca protagonizarán el cupón de la ONCE del próximo jueves, 11 de mayo, de manera que cinco millones y medio de cupones difundirán la singularidad y belleza de este símbolo de la ciudad de Cuenca.

Las Casas Colgadas, de las que se tiene constancia en el siglo XV, se asoman a la hoz del Huécar y son una joya de la arquitectura gótica popular. Son visitables la Casa de la Sirena y las Casas del Rey, que permiten observar elementos originales de construcción en su interior.

Son un símbolo de la ciudad, que es Patrimonio de la Humanidad, y un ejemplo de la arquitectura tradicional conquense, y albergan el Museo Español de Arte Abstracto.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado, y premio de 200, 20 y 6 euros las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es') y establecimientos colaboradores autorizados.

