LOS CARTEROS DE CORREOS, PROTAGONISTAS DEL CUPÓN DE LA ONCE

Los carteros de Correos protagonizarán el cupón de la ONCE del próximo domingo, 22 de octubre, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán su imagen por toda España.

El cupón fue presentado este lunes por el presidente de Correos, Javier Cuesta Nuin, y el director general de la ONCE, Ángel Sánchez Cánovas, que estuvieron acompañados por el director de Correos Zona 4, Domingo Eduardo Sebastián Bello, otros directivos de Correos y de la ONCE y un grupo de carteros y carteras que representaban a los casi 30.000 que son homenajeados en este cupón.

Cuesta hizo hincapié en que “Correos cuenta entre sus trabajadores con 1.700 personas con discapacidad, que trabajan fantásticamente bien”, lo cual “es una cifra con la que estamos por encima de lo que marca la ley”.

Asimismo, felicitó a los carteros por ser “un ejemplo de modernización y adaptación para lograr el mejor servicio de entrega de paquetería de España”, y destacó que “sin la ONCE, las personas con discapacidad estarían en una mala situación”.

Por su parte, Sánchez manifestó que “con este cupón, del día 22 de octubre, se homenajea a la figura famosa y querida de los carteros” y aseguró que “Correos y la ONCE nos parecemos mucho, ya que compartimos valores de servicio a la sociedad, de unir ideas para que este mundo sea mejor”.

Desde 1756, año en que nació la profesión de cartero, estos profesionales recorren caminos, calles y carreteras para poner en contacto a familiares y amigos, a clientes y empresas, a ciudadanos y administración. Al principio eran solo 12 y se encargaban del reparto de los 12 “cuarteles o barrios” en que se dividía la ciudad de Madrid.

Actualmente, Correos cuenta con cerca de 30.000 carteros que llegan a diario a 25 millones de hogares y tres millones de empresas e instituciones en todos los puntos del país. Recorren diariamente cerca de 600.000 kilómetros, el equivalente a dar 15 veces la vuelta al mundo.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE ‘www.juegosonce.es’.

