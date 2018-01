UN CARRUSEL DE FRENTES DEJARÁ LLUVIA O NIEVE ESTA SEMANA EN LA MITAD OESTE PENINSULAR

Google Plus

El paso sucesivo de varios frentes atlánticos con lluvia o nieve marcará el tiempo de esta semana en la mitad oeste peninsular, aunque el paraguas también será necesario ocasionalmente en otras zonas del este y en Baleares, mientras que las temperaturas serán frescas por el día y las heladas abundarán en buena parte del interior de la península.



El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, señaló este lunes a Servimedia que “esta semana estará marcada por la llegada de frentes atlánticos” y por “el tiempo invernal” porque se espera nieve, lluvia y frío sobre todo en el oeste peninsular y las zonas montañosas.

Del Campo apuntó que lo más significativo de este martes serán las heladas de madrugada porque “en muchos puntos pueden ser fuertes”, de manera que las temperaturas bajarán de -10ºC en los Pirineos, el Sistema Central, el Sistema Ibérico e incluso en zonas de la Meseta Norte.

Además, indicó que el martes llegará un frente que “no dejará lluvias generalizadas, pero pueden ser fuertes puntualmente en zonas del extremo sur de Andalucía”. “También habrá nevadas. El frente entrará por el Atlántico y se encontrará con aire frío acumulado, con lo que al principio la precipitación será de nieve en zonas del Sistema Central, Castilla y León y Galicia”.

Del Campo subrayó que nevará sobre todo hasta el mediodía de este martes y la cota de nieve rondará a primeras horas entre los 600 y los 800 metros, con lo que “en muchas capitales de provincia de la Meseta Norte puede volver a nevar, aunque no se espera la intensidad del pasado fin de semana”.

Por otro lado, Del Campo indicó que este miércoles pasarán varios frentes que dejarán “lluvias generalizadas en buena parte de la península y Baleares”, y que pueden ser persistentes, con lo que lloverá durante buena parte del día en Galicia, el este y el sur de Andalucía, el noroeste de Castilla y León, el área cantábrica y las áreas montañosas de la mitad norte peninsular. “Cuanto más al este es menos probable”, precisó.

La cota de nieve de este miércoles variará, de manera que en el norte de la península comenzará entre 800 y 1.000 metros, a mediodía subirá a entre 1.200 y 1.400, y por la noche volverá a descender, en tanto que en el sur comenzará en 1.800 metros y descenderá al final del día a 1.300 metros.

Del Campo recalcó que las temperaturas subirán este miércoles, con lo que se reducirán las heladas nocturnas, que se restringirán a las zonas montañosas.

DÍA DE TRANSICIÓN

Respecto al jueves, será un día de transición porque predominará el tiempo estable, con lluvias en el extremo norte peninsular y Menorca, y posibles nevadas en el norte en cotas de entre 800 y 1.100 metros. “Volverán a bajar las temperaturas y las heladas serán más generales, aunque no tan intensas como el martes, pero llegarfán a buena parte de la Meseta Norte, zonas del norte de Castilla-La Mancha y los sistemas montañosos”, apostilló.

Por último, Del Campo dijo que entre el viernes y el domingo de esta semana seguirán llegando frentes atlánticos con precipitaciones sobre todo en el oeste y el norte de la península. “Cuanto más al este, menos abundantes serán y en el área mediterránea, de producirse, no serían intensas”, concluyó.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso