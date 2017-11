MADRID, CAPITAL INTERNACIONAL DE LA TECNOLOGÍA PARA PERSONAS CIEGAS CON ‘TIFLOINNOVA 2017’ DE LA ONCE

Más de 30 empresas procedentes de diferentes países de todo el mundo se darán cita en TifloInnova 2017 (#TifloInnova2017), una de las tres ferias internacionales más importantes del sector de tecnología accesible para personas ciegas, organizada en Madrid por el Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica (Cidat) de la ONCE y que tendrá lugar entre el 17 y el 19 de noviembre.

Bajo el lema ‘TifloInnova 5.0... Una tecnología global’, la muestra permitirá a sus visitantes conocer las últimas innovaciones y soluciones de la tecnología aplicada para las personas ciegas o con discapacidad visual. En TifloInnova 2017 se reúnen fabricantes, desarrolladores, distribuidores, usuarios, investigadores y profesionales, para compartir y dar a conocer la tecnología dirigida a facilitar la vida diaria de las personas con discapacidad visual.

TifloInnova 2017 será inaugurada por la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Mª Carmen Vela Olmo; la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz Cameo; el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul Fernández-Pita; el director general de la ONCE, Ángel Sánchez Cánovas, y el director del Cidat; Guillermo Hermida Simil, el viernes, 17 de noviembre, a las 09.30 horas en el Centro Deportivo y Cultural de la ONCE, en Paseo de La Habana, 208.

Entre las novedades de esta edición destaca APP Space, un espacio dedicado a desarrolladores de aplicaciones útiles y accesibles para las personas ciegas, que mostrarán las aplicaciones móviles que permiten gestionar, organizar y administrar gran parte de la actividad diaria de las personas con discapacidad visual, y que contribuyen a seguir profundizando en la eliminación de barreras y a avanzar en la accesibilidad y usabilidad. En este espacio participarán Blind Explorer, Lazzus, Metrociego, Navilens, Sunu o El Entrenamiento Cerebral ONCE-Vodafone.

DESFIBRILADORES CON VOZ Y TACTO

Además, habrá un espacio dedicado al Grupo Social ONCE, donde se dará a conocer el trabajo en I+D+i de la Organización (ONCE, Fundación ONCE e ILUNION) para mejorar el acceso de las personas ciegas o con discapacidad visual grave a la información y la tecnología, con productos y proyectos ya desarrollados (lector de libros GOLD, MIO, eBrai...), otros a punto de salir (Apolo o Edico), productos de software (Braitico), o la última versión de la app Medicamento Accesible, así como las últimas investigaciones en el ámbito educativo, soluciones técnicas de información en relieve, acceso al Braille, etc.

Samur-Protección Civil contará con un espacio en el que presentará su proyecto para favorecer el acceso de las personas con discapacidad visual a la desfibrilación pública, gracias a la adaptación de los desfibriladores externos y sobre los contenidos docentes en materia de RCP. Personas ciegas o con discapacidad visual grave manejarán estos desfibriladores adaptados y se formarán para poder hacer frente a un accidente cardiovascular con todas las garantías.

Otras novedades interesantes son las propuestas por Samsung sobre tecnología de última generación adaptada, como televisores intuitivos, electrodomésticos y smpartphones y tabletas; o el dispositivo presentado por OrCam (Israel), basado en tecnología de visión artificial que mejora la autonomía de las personas ciegas, discapacidad intelectual y otras discapacidades.

TALLERES Y ‘DEMOS’

Además, las empresas especializadas en tecnología adaptada a personas con discapacidad visual expondrán y realizarán demostraciones de los productos existentes: lupas, telelupas, magnificadores, novedades en teclados, impresoras o mapas turísticos en relieve.

Paralelamente se celebrarán actividades relacionadas con el mundo de la tecnología aplicada para las personas ciegas o con discapacidad visual; así como las Jornadas de Encuentro de Usuarios, cuyo objetivo es acercar la tiflotecnología a todas las personas ciegas que se acerquen.

TifloInnova 2017 ofrecerá la posibilidad de participar en algunos talleres y actividades. Entre ellos, el Gimnasio Cerebral ONCE-Vodafone –juegos para móviles y tabletas adaptados-; el tiro con carabina, que combina habilidad, pulso y la tecnología más avanzada; o la demostración de ‘Braitico’, un sistema inclusivo sobre el aprendizaje del braille en las aulas de los estudiantes más pequeños.

