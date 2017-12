CANTIZANO DEBUTARÁ EL 13 DE ENERO EN ONDA CERO CON 'POR FIN NO ES LUNES'

'Por fin no es lunes' será el nombre del magacín de fin de semana conducido por Jaime Cantizano que estrenará Onda Cero el próximo 13 de enero, según informó hoy la cadena de Atresmedia Radio.



El relevo de Isabel Gemio en los fines de semana de Onda Cero podrá escucharse los sábados y domingos de 8 a 12 del mediodía. Onda Cero promete con este espacio "entretenimiento en estado puro, actualidad desdramatizada, la realidad en positivo… un break, una auténtica tregua en la batalla semanal de cada uno".

“Estoy muy feliz de regresar a la radio", ha asegurado Cantizano. "Y que esa radio sea Onda Cero me llena de responsabilidad. Los oyentes de Onda Cero, como yo, son muy exigentes, y eso me invita a sacar lo mejor de mí mismo y de mi equipo. Siempre con un lenguaje cercano, fresco y acorde al momento que vivimos”.

La nueva estrella de Onda Cero asegura tener “muchas ganas de empezar, pero antes hay que trabajar duro para crear el programa de radio que todos esperan, el mejor programa que sepamos hacer”.

Sobre su predecesora en los fines de semana de Onda Cero, Cantizano se declara "un gran admirador del trabajo de Isabel Gemio, una profesional que –sin duda- me ha dejado el listón muy alto”.



