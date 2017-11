CAÑETE DESVELARÁ HOY SU PROPUESTA PARA EL COCHE ELÉCTRICO

Google Plus

- Sugiere que habrá créditos para que los fabricantes reduzcan las emisiones de los vehículos. El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, dará a conocer hoy un paquete de medidas de la Comisión Europea para la reducción de emisiones de CO2 en coches y furgonetas y el impulso del vehículo eléctrico.

Cañete señaló hace unos días, en la inauguración de la segunda y última jornada del IV Congreso Europeo de Vehículo Eléctrico, celebrada en Madrid, que una de las principales razones de que estos coches escaseen en las carreteras es “la falta de puntos de recarga” y abogó por “salir de esta situación de letargo” porque la UE perderá “muchas oportunidades” si no apuesta por un mercado que acabarían liderando otros países.

Así, apuntó que China avanza “de manera muy rápida” con fuertes incentivos para los vehículos de bajas emisiones y algunos estados de los EEUU tienen regulaciones al respecto, mientras que en la UE se han producido declaraciones aisladas de Francia, Alemania, Polonia, Reino Unido y Países Bajos.

Además, comentó que algunos fabricantes de vehículos se están preparando para “el desafío” del coche eléctrico o con bajas emisiones, pero la Comisión Europea está obligada a realizar una propuesta “clave” en este ámbito, máxime cuando el Acuerdo de París impone una descarbonización progresiva de la economía para que la temperatura del planeta esté por debajo de los 2ºC en comparación con los niveles de la era preindustrial.

PROYECTO COMPLEJO

El transporte es responsable de una tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero no cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión, en el que también están la agricultura, los edificios y los residuos.

Cañete indicó que son necesarios nuevos objetivos para que la industria automovilística transite hacia la fabricación de vehículos menos contaminantes. “No es fácil, probablemente sea de los proyectos legislativos más complejos que he tenido que afrontar”, aseguró.

El punto de partida en la UE es que los turismos emitan menos de 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido para 2021 y que esa cifra sea de 147 para las furgonetas en 2020. Cañete desvelará este miércoles el nuevo nivel de ambición tras analizar el impacto económico, laboral, social y ambiental de la reducción de emisiones en los vehículos.

Indicó que las alternativas de la Comisión Europea pasan por ofrecer “un mandato vinculado” para todos los fabricantes o un sistema flexible de créditos que dé opciones a que las marcas vayan innovando, y reconoció que él mismo apuesta por esta segunda opción porque ofrece más flexibilidad para la toma de decisiones estratégicas de cada compañía.

