CRIS CONTRA EL CÁNCER RECORRE 770 KILÓMETROS EN BICICLETA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

El equipo de titanes de Cris Contra el Cáncer parte hoy de Madrid para participar en la competición ciclista ‘Powerade Non Stop Madrid Lisboa’, cuyo objetivo es recorrer los 770 kilómetros que separan las dos capitales sin parar.

Así pretende esta fundación conseguir fondos para luchar contra el cáncer infantil, contando con el apoyo del ex ciclista profesional Luis Pasamonte. Este experto liderará un equipo de 10 integrantes de Cris Contra el Cáncer: Daniel Guerrero, Diego Carrasco, Andrés Navío, José María Pascual, Alejandro Santamaría, José Manuel García, Israel Portillo, Vicente Hernando y Patricia Mora.

“Una vez más, nuestros diez valientes se suben en la bici para correr en una prueba muy dura. Son aficionados pero no temen las dificultades”, declaró la directora de Cris Contra el Cáncer, Marta Cardona.

Se trata de una “dura aventura” que tiene un único fin: conseguir fondos para la creación de la Unidad de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil en el Hospital de la Paz, que impulsa la fundación.

Esta unidad tiene como objetivo mejorar las terapias actuales de los cánceres infantiles. Además, permitirá la investigación ‘in situ’ del desarrollo de terapias innovadoras mediante ensayos clínicos, y una práctica clínica cada vez más personalizada y única para cada paciente.

En esta ocasión, ha sido Santogal Mercedes Benz quien apoya al equipo de Cris Contra el Cáncer, colaborando con las inscripciones, logística, traslados y material necesario para su participación.

