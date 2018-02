Investigadores españoles descubren nueva terapia contra el cáncer de páncreas

El Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha descubierto una posible nueva estrategia terapéutica contra el cáncer de páncreas, una enfermedad que actualmente no tiene tratamiento eficaz.



Según informó el CNIO, en la mayoría de los pacientes con cáncer de páncreas el diagnóstico se realiza cuando la enfermedad ya está avanzada. A este respecto, los investigadores afirman, en un estudio publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Science’, que “este tumor es tan agresivo y tan complejo que hay que intentar atacarlo desde varios frentes, no solo a las células tumorales. Nuestro trabajo abre la puerta al diseño de futuras estrategias terapéuticas. Pero aún es muy pronto para pensar en su aplicación en la clínica”.



Una de las características del cáncer de páncreas es que las células tumorales están embebidas en el estroma, que representa el 90% de la masa tumoral y que parece formar una barrera (física y química) dificultando tanto el tratamiento con inhibidores como la quimioterapia y la inmunoterapia.



Recientemente varios grupos probaron a eliminar las células más abundantes en el estroma, los llamados fibroblastos asociados a tumores (CAFs), pero obtuvieron el efecto contrario al esperado: el tumor siguió progresando con mayor agresividad. La interpretación de este resultado fue que algunas de las células eliminadas podrían tener funciones anti-tumorigénicas. Por ello, los investigadores del CNIO centraron su trabajo en identificar una población celular del estroma que favorece el crecimiento tumoral, para posteriormente descubrir por qué tienen esta capacidad y anularla. La estrategia consistió en eliminar estas células del estroma que ayudan al tumor mediante la reprogramación genética.



Como explican la doctora Carmen Guerra, uno de los investigadores principales, y Magdolna Djurec, primera firmante del trabajo, “este hallazgo podría representar una futura estrategia terapéutica a combinar con otras estrategias como la inmunoterapia, la quimioterapia o inhibidores dirigidos contra vías de señalización específicas de las células tumorales”. Pero además, “abre la puerta a nuevas investigaciones en muchos laboratorios dirigidos a programar el estroma en lugar de eliminarlo”. Esta investigación ha sido financiada por el Consejo Europeo de Investigación (ERC), el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Obra Social 'la Caixa' y la Fundación AXA.