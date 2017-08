CANARIAS Y GALICIA, LAS ZONAS DE ESPAÑA DONDE MEJOR SE VERÁ EL ECLIPSE SOLAR DEL LUNES

La costa Atlántica y en especial las Islas Canarias serán los puntos de España donde mejor podrá observarse el eclipse solar que tendrá lugar el próximo lunes 21 de agosto.

Así lo declaró este jueves a Servimedia el astrofísico Ricart Casas, del Instituto de Ciencias del Espacio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tras señalar que “el fenómeno no será apreciable en la costa Mediteránea”.

De hecho, Galicia y Canarias serán las regiones donde mejor podrá verse, y en ninguna de ellas el sol se llegará a oscurecer”, precisó.

Para que esto ocurra “es preciso que más del 90% del Sol quede oculto por la sombra de la luna”, y apuntó que en España apenas veremos una especie de mordisco en el disco solar, entre las 19.15 y las 20.05 hora peninsular”.

Durante estos 50 minutos, la sombra de la Luna sí tapará por completo el sol en estados Unidos, donde describirá “una diagonal casi perfecta desde el noreste hasta Carolina del Sur”. "No en vano, los científicos hablamos del eclipse americano, pues será en este continente donde se aprecie de forma total", indicó Casas.

CÓMO MIRAR

Pese a que en España no se darán buenas condiciones para observar el eclipse, Casas recomendó “precaución” a todos aquellos que quieran intentarlo.

“Mirar directamente al sol es muy peligroso y puede quemar la retina”, y subrayó que “el problema no es el eclipse en sí, sino observar el sol sin protección, ya que al no molestarnos la luz, somos capaces de mantener la vista fija durante tiempo prolongado”. "Esta exposición causa quemaduras en la retina que pueden ocasionar lesiones permanentes e incluso ceguera”, alertó.

Por ello, recomendó el empleo de filtros solares y de filtros especiales para telescopios, y aconsejó a todos los interesados en participar en observaciones “dejarse guiar por los expertos”.

“En España hay planetarios pequeños, observatorios y muchos astrónomos aficionados, que saben bien cómo hay que hacerlo”, concluyó.

