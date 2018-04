LA CAMPAÑA DE LA ‘X SOLIDARIA’ TRATA DE CONCIENCIAR AL 46% DE CONTRIBUYENTES QUE NO MARCAN EN SU DECLARACIÓN ESTA CASILLA

La sede de Cruz Roja Española acogió este martes la presentación de la campaña de la ‘X Solidaria’, con el fin de concienciar a la sociedad de la necesidad de marcar la casilla de fines sociales en su declaración de la renta, especialmente al 46% de contribuyentes que todavía no lo hacen. La presentación coincide con el comienzo mañana del plazo para presentar la declaración, que concluirá el 2 de julio.



El acto fue moderado, por segundo año consecutivo, por la periodista Ana Pastor, quien manifestó que “la mejor ‘Marca España’ la tenemos entre quienes se creen la solidaridad, que es la mejor ideología que yo conozco”.

Durante el evento se mostraron los spots publicitarios que se irán difundiendo en medios de comunicación y redes sociales para difundir la campaña de la ‘X Solidaria’, que este año seguirá apostando por el concepto de ‘Rentaterapia’, aludiendo a lo “bien que se siente alguien al marcar la casilla 106 en su declaración de la renta”.

La presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Estrella Rodríguez, afirmó que “en el año 2017 se recaudó la cifra histórica de 314 millones de euros, aumentando la recaudación en 14 millones respecto a 2016, por lo que es alentador ver cómo cada año la solidaridad ciudadana aumenta”. Además, comentó que 10,6 millones de personas marcaron la casilla 106.

Eso sí, Rodríguez advirtió de que todavía un 46% de la población no marca la casilla de Actividades de Interés Social, bien porque marca solamente la casilla de la Iglesia Católica (13%); porque desconoce que se pueden marcar las dos casillas y que ambas aportaciones se suman y no se dividen, o porque no marca ninguna casilla (33%) dejando en blanco su asignación, “seguramente porque no sepa que no le cuesta nada: ni paga más ni le devuelven menos”, apuntó.

APLICACIÓN MÓVIL

En este sentido, la presidenta de la plataforma hizo una llamada a la ciudadanía, especialmente a aquellas personas que van a confirmar su renta por primera vez a través de la nueva aplicación para móviles de la Agencia Tributaria, a fin de que comprueben que aparece marcada la casilla 106.

En palabras del presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, “el acto de marcar la casilla 106 en la declaración de la renta tiene un fin positivo y solidario que une a toda la población española, que es el de ayudar a más de siete millones de personas que lo necesitan y que confían en el acompañamiento que se les ofrece desde las organizaciones sociales con el fin de que puedan estar mejor”. A su juicio, con este gesto se plasma la solidaridad de la población con aquellos que más lo necesitan, una solidaridad que, en su opinión, “se hace más grande en los tiempos más difíciles”.

Por su parte, el presidente de Cruz Roja, Javier Senent, resaltó la “gran labor” que desarrollan las organizaciones sociales gracias a las personas que marcan la casilla solidaria de la renta. En el caso de Cruz Roja, explicó que “la ‘X solidaria’ es una de las herramientas que nos permiten hacer realidad nuestro lema de estar cada vez más cerca de las personas”.

Finalmente, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, indicó que la ‘X Solidaria’ es un elemento de cohesión del Tercer Sector, al tiempo que se dirigió a los contribuyentes asegurando que “cuando ponemos la ‘X Solidaria’ hacemos un ejercicio de democracia fiscal directa, pues los ciudadanos y ciudadanas eligen que una parte de sus recursos sean destinados a organizaciones no gubernamentales, y como consecuencia, a siete millones de personas físicas que necesitan de esta ayuda”. Así, concluyó afirmando que “tengan la absoluta certeza de que esos recursos van destinados a proyectos dirigidos a la población más vulnerable”.

En representación de los beneficiarios de los programas financiados con la casilla de fines sociales de la renta, el encuentro contó con la participación de Aída Ramos, beneficiaria del programa para niños y niñas con cardiopatías congénitas financiado por el IRPF que desarrolla la Fundación Menudos Corazones, quien destacó cómo esta “X” le ha ayudado a asimilar la noticia de la cardiopatía congénita de su hijo Jon, de tres años, y a “no sentirse sola ni confundida ante la nueva realidad”.



