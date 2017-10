UNA CAMPAÑA DE ENTRECULTURAS ANIMA A DEJAR TESTAMENTOS SOLIDARIOS PARA LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS POBRES

Google Plus

Una nueva campaña de la ONG Entreculturas anima a la ciudadanía a realizar ‘testamentos solidarios’ a favor de la educación de los niños en países en desarrollo.

Bajo el lema ‘la Educación deja huella, tu vida también’, esta iniciativa explica cómo recibir o no una educación de calidad determina el futuro de los niños pobres. Apunta que en todo el mundo, 264 millones de menores no van a la escuela, algo que pone en serio riesgo su futuro.

La campaña indica los pasos a seguir para realizar un testamento solidario a favor de Entreculturas, y recuerda que no es necesario donar grandes cantidades, pues cualquier aportación resulta determinante a la hora de promover el acceso a la educación.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso