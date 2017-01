LA CAMPAÑA ‘NO AL TTIP’ CONVOCA MOVILIZACIONES CONTRA EL CETA EN MÁS DE 20 CIUDADES ESPAÑOLAS

Google Plus

La campaña 'No al TTIP' (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones) ha convocado movilizaciones contra el CETA (Acuerdo Integral de Economía y Comercio), tratado entre la Unión Europea y Canadá, en más de 20 ciudades españolas.

Según informó hoy Ecologistas en Acción, una de las organizaciones que forman parte de 'No al TTIP', las movilizaciones tendrán lugar el próximo 21 de enero.

El CETA es un tratado comercial entre la UE y Canadá que trata de establecer el libre comercio entre el país norteamericano y los 28 países que conforman la Unión. Algunos de sus acuerdos podrían entrar en vigor el 14 de febrero si ambas administraciones lo ratifican.

Luis Rico, uno de los portavoces de 'No al TTIP', afirmó que este tipo de tratados “están pensados únicamente para incrementar el flujo de inversiones, el comercio y el poder de las grandes empresas”. Por ello, propone “un modelo comercial que evite los efectos negativos de la globalización”.

Cuca Hernández, portavoz de la campaña, aseguró que es una “falacia” que tanto el TTIP como el CETA sean una “forma de gobernar".

“El texto del CETA”, a juicio de Hernández, "llama barreras comerciales a las salvaguardas para la salud y el medio ambiente, trata de establecer tribunales para garantizar las ganancias de las grandes multinacionales, y desregulariza muchos aspectos que tienen relación con los servicios públicos y los derechos laborales”.

