LA CAMPAÑA ‘MENOS COCHES, MÁS SALUD’ PIDE MÁS MEDIDAS ANTICONTAMINACIÓN EN BARCELONA

Google Plus

La Plataforma por la Calidad del Aire, formada por más de 80 organizaciones sociales de Cataluña, ha puesto en marcha la campaña ‘Menos coches, más salud’, con el fin de reclamar medidas más efectivas contra la contaminación en Barcelona.

El objetivo de la campaña es interpelar al Ayuntamiento de Barcelona a través de la implicación ciudadana para que este consistorio ponga en marcha con urgencia medidas efectivas de reducción del tráfico privado, como están haciendo más de 230 ciudades.

Esta iniciativa se dirige a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y presidenta del Área Metropolitana, pero también apela el resto de instituciones y a la ciudadanía en general, y pide la corresponsabilidad a los grupos políticos de Cataluña para poner solución a un grave problema de salud pública, según informó hoy Ecologistas en Acción, miembro de la Plataforma por la Calidad del Aire.

El 95% de la población de la ciudad de Barcelona está expuesta a unos índices anuales de contaminación del aire superiores a los niveles de protección de la salud. Para no sobrepasar los niveles legales hay que reducir un 30% el tránsito privado, según estableció el Plan de Movilidad Urbana de Barcelona (PMU) 2013-2018.

Las ciudades europeas que encabezan la lucha contra la contaminación han demostrado que no basta con tener un buen transporte público, ya que, según Ecologistas en Acción, hay que restringir la circulación de los vehículos privados aplicando un peaje de congestión y limitando el acceso a los más contaminantes, especialmente los diésel, con excepciones como pueden ser las personas con movilidad reducida, los transportistas o servicios colectivos como el taxi y los autobuses.

Esta organización indicó que potenciar los modos más sostenibles en superficie (autobús, tranvía, bicicleta y servicios colectivos) supone utilizar el espacio público que actualmente ocupa el coche (entre el 60 y el 70%, contando los carriles de circulación y aparcamientos).

La campaña explica estas medidas, la condiciones que reúne Barcelona para aplicarlas y trata de aclarar las confusiones generadas por las “falsas soluciones” que se han aplicado durante los últimos años.

“La población no puede esperar al 2020 para que se apliquen medidas eficaces. Se trata del principal problema de salud pública de la ciudad, que causa 3.500 muertes prematuras anuales en el Área Metropolitana de Barcelona y numerosas enfermedades respiratorias, cardiovasculares, neurológicas y varios tipos de cáncer”, indicó la Plataforma por la Calidad del Aire.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso