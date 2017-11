EL CAMBIO CLIMÁTICO CREA 100 MILLONES DE POBRES AL AÑO POR SU IMPACTO EN LA SALUD

Google Plus

- Según el VII Observatorio de Salud y Medio Ambiente DKV Ecodes. El calentamiento global provoca que cerca de 100 millones de personas de países de bajos ingresos caigan cada año en la pobreza al no poder costearse los gastos necesarios para hacer frente a los efectos que el cambio climático genera en su salud.

Así se recoge en el VII Observatorio de Salud y Medio Ambiente DKV Ecodes, titulado ‘Cambio climático y salud. Mayor impacto en los más vulnerables’, que analiza el impacto del calentamiento global en la salud y su relación con la pobreza, el género y la infancia. El informe fue elaborado por el Instituto DKV de la Vida Saludable en colaboración con la ONG Ecodes (Ecología y Desarrollo).

Ana Belén Sánchez, autora del estudio, indicó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aumento de las temperaturas globales tiene efectos directos de riesgo sobre la salud mundial y que las enfermedades que causan un mayor número de muertes en el mundo están directamente relacionadas con los efectos del cambio climático (neumonía, infarto cerebral y problemas cardiovasculares).

Además, apuntó que el cambio climático afecta directamente a los determinantes de la salud, como el aire limpio, el acceso a agua potable, la seguridad alimentaria y los hogares, lo que “se ve agravado por el desigual gasto público en salud” porque los países de la OCDE gastan en sanidad una media de un 12,3% de su PIB, por un 6,15% de las naciones africanas y un 3,6% de los del sudeste asiático.

Por otro lado, Sánchez subrayó que el 96% de las muertes por fenómenos ambientales o desastres naturales extremos tienen lugar en países en vías de desarrollo y que el aumento de los gastos necesarios para proteger la salud de las personas de los impactos por los cambios del clima lleva cada año a alrededor de 100 millones de personas a una situación de pobreza en países de ingresos más bajos. “El cambio climático puede deshacer los avances que se están haciendo en la lucha contra la pobreza”, añadió.

De hecho, apuntó dos posibles escenarios para 2030, según el Banco Mundial. En el caso de crecimiento económico, el cambio climático empujaría a 158 millones de personas a la pobreza extrema (vivir con menos de 1,90 dólares al día), 16 millones más que sin efectos del clima extrema. Y si hay menos crecimiento económico, habría 1.026 millones de pobres severos en 2030 por el calentamiento global, 126 millones más que si se no se toman medidas para frenar el cambio climático.

LA SOLUCIÓN, “EN NUESTRA MANO”

Por otra parte, Sánchez recalcó que las mujeres son más vulnerables al cambio climático porque “exacerba las desigualdades, los niveles de pobreza y aumenta las injusticias sociales”, cuando alrededor del 60% de la población con desnutrición y hambruna crónica en el mundo son mujeres y niñas.

Respecto a la infancia, dijo que los desastres naturales impactan en la vida de los más pequeños a través de la salud, la educación y la alimentación, y que los efectos de la contaminación del aire comienzan en el vientre materno y están asociados con partos prematuros, bajo peso al nacer y mayores estancias hospitalarias tras el nacimiento.

Sánchez indicó que “la solución está en nuestra mano” con el compromiso de gobiernos, empresas y ciudadanos para poner en marcha medidas de mitigación que hagan posible “una reducción drástica de gases de efecto invernadero”, de adaptación que faciliten la resiliencia entre los más vulnerables; reforzar el análisis sobre el vínculo entre cambio climático, pobreza, infancia, género y salud, y eliminar la financiación de proyectos altamente emisores de gases de efecto invernadero con dinero público.

Entre las medidas de mitigación frente al cambio climático, el informe propone aumentar el uso de fuentes de energía renovables, trabajar en una agricultura más sostenible, promover una movilidad con menos coches y reducir la deforestación y mejorar los ecosistemas. Además, recoge que en las dos próximas décadas se pueden crear alrededor de 60 millones de nuevos ‘empleos verdes’ si se invierte en nuevas tecnologías limpias y proyectos de infraestructura sostenible.

El consejero delegado de DKV, Josep Santacreu, y el director de Ecodes, Víctor Viñuales, también participaron en la presentación del estudio. Este último comentó que el Gobierno español “está pecando de inacción” en la lucha contra el cambio climático. “Vamos retrasados y no es razonable porque nuestro país, comparativamente hablando con el contexto europeo, va a sufrir mucho más”, añadió.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso