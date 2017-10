EL CAMBIO CLIMÁTICO LANZA AL LÉMUR DEL BAMBÚ A MORIR DE HAMBRE

Google Plus

El lémur grande del bambú, que vive sólo en el sureste de Madagascar, es una de las especies de primates más amenazadas de la Tierra y podría morir lentamente de hambre por el cambio climático debido a que el aumento previsto de las temperaturas haría que comieran en periodos cada vez más largos.

Así lo afirman seis investigadores de instituciones de Australia, Estados Unidos, Finlandia y Madagascar en un estudio publicado en la revista ‘Current Biology’, donde explican que el lémur grande del bambú (‘Prolemur simus’) come casi exclusivamente una sola especie de bambú, incluido el tronco leñoso, pero prefiere brotes de bambú más nutritivos y tiernos y usan sus dientes para roer en la caña sólo cuando es necesario y durante la estación seca.

"Para los especialistas en alimentación extrema como el gran lémur del bambú, el cambio climático puede ser un asesino sigiloso", apunta Patricia Wright, de la Universidad de Stony Brook (Estados Unidos), quien añade: "Hacer que los lémures dependan de una parte subóptima de sus alimentos por un poco más de tiempo puede ser suficiente para inclinar la balanza de la existencia a la extinción".

Wright y sus colegas de Finlandia y Australia mostraron por primera vez que los grandes lémures de bambú tienen dientes altamente complejos y especializados, al igual que los pandas gigantes, el único otro mamífero capaz de alimentarse de la caña. Estos dientes les permiten consumir el talo leñoso durante partes del año.

Para obtener más información sobre los hábitos de alimentación de los grandes lémures del bambú, los investigadores pasaron horas observándolos en su hábitat natural en el Parque Nacional Ranomafana (Madagascar) durante 18 meses, periodo en el que reunieron más de 2.000 observaciones cuando comen.

Esos datos muestran que los lémures pasan el 95% de su tiempo de alimentación comiendo una sola especie de bambú leñoso, pero sólo se alimentan la caña de agosto a noviembre, cuando las condiciones secas hacen que los brotes tiernos no estén disponibles.

El gran lémur del Bambú solía vivir antes en un rango geográfico más amplio de Madagascar y ahora permanece sólo en partes de la isla donde la estación seca es relativamente corta, lo que ha resultado crucial para su supervivencia en el pasado.

Sin embargo, los investigadores apuntan que los modelos climáticos sugieren que las áreas donde actualmente se encuentran los lémures probablemene experimenten estaciones secas cada vez más largas en el futuro, con lo que su supervivencia podría estar en peligro porque sólo se alimentarían de un tipo de bambú durante periodos más duraderos, algo que también podría afectar al oso panda.

"Al estudiar especialistas como el gran lémur de bambú, podemos identificar las diferentes formas en que el cambio climático puede causar la extinción. Y si no estudiamos ahora estas especies en peligro de extinción se extinguirán antes de que sepamos todos los motivos y podremos proteger menos lo que queda", explica Jukka Jernvall, de la Universidad de Helsinki (Finlandia).

