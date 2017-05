EL CALOR IRÁ A MÁS ESTA SEMANA, CON CASI TODA ESPAÑA ENTRE 30 Y 37 GRADOS

Google Plus

- Habrá temporal de levante en el Estrecho y tormentas por la tarde en zonas montañosas. El tiempo de esta semana, la última completa de mayo, estará protagonizada por el calor, ya que las temperaturas ascenderán a valores más propios del verano y superarán los 30 grados en la mayor parte de España, con los termómetros a 37 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, a más de 35 en el valle del Ebro y en torno a este último valor en la Meseta Norte y en puntos del interior de Galicia.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, señaló este lunes, en declaraciones a Servimedia, que esta semana habrá valores bastante altos para la época del año y que serán hasta ocho grados superiores a lo normal en lugares como Córdoba (37ºC el jueves, el viernes y el sábado), Badajoz (37 el miércoles, el jueves y el viernes), Sevilla (37 el jueves), Zaragoza (36 el jueves y el viernes), Ciudad Real (36 el domingo) y Valladolid (35 el domingo).

Del Campo indicó que los termómetros rebasarán los 34 grados este martes en amplios lugares de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, y a partir del jueves en el valle del Ebro. En zonas habitualmente más frescas, como Castilla y León, se van a superar los 32 grados, apuntó, antes de destacar que esta semana habrá temporal de viento de levante en el Estrecho y caerán tormentas por la tarde en zonas montañosas de la península.

MARTES Y MIÉRCOLES

Este martes habrá un ascenso térmico en buena parte de la mitad oeste peninsular y en puntos del litoral este de la península, sobre todo en el oeste de Galicia y de Castilla-La Mancha, y en Extremadura, mientras que las temperaturas descenderán en el litoral Cantábrico oriental, el sur de Aragón y el este de Castilla-La Mancha.

Del Campo indicó que los valores serán superiores a los normales para la época del año en buena parte de la vertiente atlántica peninsular y se superarán los 34ºC en puntos de los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. Entre las capitales de provincia, hará más calor en Cáceres, Ciudad Real y Toledo (34ºC); Córdoba, Ourense y Pontevedra (33); Jaén, Madrid, Zamora y Zaragoza (32), y Almería, Granada, Guadalajara, Salamanca, Sevilla y Valladolid (31).

El martes soplarán intervalos de viento fuerte en el litoral noreste de Galicia, el Estrecho y el del mar de Alborán, y rachas muy fuertes de hasta 80 km/h por la tarde en el Estrecho.

El día será plenamente soleado en casi todo el país, aunque, según añadió Del Campo, aparecerá nubosidad de evolución en zonas montañosas de la mitad oriental peninsular, que podría dar lugar a algunos chubascos o tormentas por la tarde, sobre todo en el Pirineo oriental. En Canarias habrá nubes en el norte con posibilidad de alguna lluvia débil, ocasional y dispersa.

Por otro lado, Del Campo recalcó que el miércoles será un día similar al martes en lo meteorológico. Las temperaturas subirán en el tercio norte peninsular, lo que será más acusado en la cornisa cantábrica, donde será de más cinco grados en comparación con el día anterior.

Los termómetros marcarán valores por encima de los normales en buena parte de la península, especialmente en Galicia y en la Meseta Norte, y se superarán los 34 y los 35 grados en los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir, y los 32 grados en zonas de la Meseta Norte, Galicia y el valle del Ebro.

Agregó que este miércoles seguirá el temporal de levante, con rachas de viento fuertes o muy fuertes en el Estrecho, Melilla y el litoral almeriense. El cielo continuará despejado en buen parte de España y no se descarta algún chubasco o tormenta ocasional por la tarde en el entorno de la Cordillera Cantábrica, Sierra Nevada, el este de Galicia, el oeste del Sistema Central y puntos de Extremadura y el extremo noroeste de Andalucía, en tanto que no se descarta alguna lluvia débil en el norte de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.

DE JUEVES A DOMINGO

En cuanto al jueves, Del Campo apuntó que seguirá el tiempo estable con predominio de cielos despejados o poco nubosos y los chubascos o las tormentas por la tarde en zonas montañosas del interior peninsular. Las temperaturas descenderán en el litoral atlántico gallego y aumentarán en el Cantábrico, Baleares y la mitad oriental peninsular. “El temporal del Estrecho parece que tenderá a amainar”, apostilló.

Del Campo comentó que a partir de este viernes hay incertidumbre en la predicción meteorológica, si bien señaló que “parece que se acerca una borrasca al oeste de la península y podría haber algunos chubascos y tormentas, especialmente en el noroeste”. “en el resto del país, el viernes y el sábado no se esperan precipitaciones y el domingo es probable que aumente la inestabilidad y puedan producirse tormentas más abundantes en la mitad occidental”.

La semana terminará con temperaturas altas en Castilla-La Mancha, Andalucia y el valle del Ebro, donde los termómetros superarán los 32 grados, e incluso podrían llegar a 36 en Córdoba y Ciudad Real, y 35 en Valladolid.

