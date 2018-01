LA APM CALIFICA DE “CATASTRÓFICO” EL CIERRE DE ‘INTERVIÚ’ Y ‘TIEMPO’

Google Plus

La Asociación de Periodistas de Madrid (APM) calificó este lunes de “catastrófico” que el Grupo Zeta haya anunciado que las revistas semanales ‘Interviú’ y ‘Tiempo’ van a dejar de publicarse como consecuencia de la “imposibilidad” de hacer frente a las pérdidas económicas que generan.



Así lo indicó en declaraciones a Servimedia la presidenta de la asociación, Victoria Prego, quien hizo hincapié en que este cierre es “demoledor”, puesto que supone “una disminución más del ejercicio de periodismo tradicional”. “Muy mala noticia para el periodismo y su supervivencia”, porque “cada vez quedan menos medios”, agregó.

Confirmó que “son ciertos” los problemas económicos que alega Zeta, grupo que detalló que las pérdidas ascienden en los últimos cinco años a siete millones de euros, a la vez que la caída en la difusión ordinaria se sitúa en torno al 65% en ese mismo periodo de tiempo y un 80% a lo largo de la última década.

A este respecto, Prego señaló que el problema que refleja este cierre es que “el lector no está interesado en la información”, lo cual “es un drama al que nos tenemos que enfrentar próximamente con cierta energía”.

“Si la gente estuviera interesada en la información no habría pérdidas económicas de esa naturaleza”, remarcó la periodista, quien lamentó que la ciudadanía prefiera hacer uso de las redes sociales para informarse, en lugar de “las vías tradicionales”.

Respecto a la situación laboral a la que se enfrentan las plantillas de ambas revistas, Prego señaló que todavía no se han ocupado de ese asunto, ya que “fijaremos posición cuando tengamos los datos”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso