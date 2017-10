CAFÉS DE ESPECIALIDAD, una moda que ya es costumbre

No hace muchos años el pedir un café era un acto reflejo en muchas barras de los bares. En el desayuno, a media mañana o después de comer. Cafés a medida para cada uno: con leche, sólo, frío o caliente. Esa costumbre centenaria ha cambiado. Ya no se pide un café sin más; se busca un café de calidad. No vale cualquier café tiene que ser CAFÉ DE ESPECIALIDAD. Por eso de un tiempo a esta parte en Madrid encontramos esos nuevos espacios considerados como Templos del Café, donde cada taza que se sirve tiene detrás un largo proceso: calidad, tostadores independientes, cafés de origen, elaboraciones especiales con sabores exclusivos. Una moda llegada desde California, Australia, Nueva York o Londres que ya se ha transformado en una costumbre intocable. No se pide un café. Se quiere un buen café.

En Madrid, encontramos cada vez más espacios donde el café es la razón de ser. CAFÉS DE ESPECIALIDAD que tienen muchos y exclusivos seguidores. La primera seña de identidad de la calidad está en la cafetera. No vale cualquiera. Una cafetera es básica para que la elaboración sea correcta: Marzocco, Dalla Corte, San Remo o Victoria Aurdino son las marcas sinónimo de exquisitez. Por todo esto hoy vamos a hacer un recorrido por algunos imprescindibles de Madrid para disfrutar del mejor café.

TOMA CAFÉ. Aquí comenzó la revolución del café en Madrid. Excelente producto. Tostadores propios. Un espacio donde cada taza exige una preparación medida y equilibrada. En C/ De la Palma nº49. T.91.702.56.20 y en C/Santa Feliciana nº5. T.910.55.98.02

HOLA COFFEE. Un espacio limpio y desnudo donde todo mira hacia el café. Elaboraciones propias. Un proyecto que está creciendo siempre al amparo de una magnifica calidad. C/ Dr.Fourquet nº33. T.910.56.82.63

MONKEE KOFFEE. Un espacio de aire neoyorkino. Donde el café está cuidado al máximo y donde se puede disfruta también de una comida ligera o una merienda sabrosa. Aire cosmopolita. C/Vallehermoso nº112. T.91.545.66.09

CAFETEANDO. Un auténtico templo del café y del té. Elaboraciones muy mimadas. Equilibrios perfectos. Sabores imprevisibles. Pasión por un café diferente y muy trabajado. Plaza de Olvide nº10. T.912.99.08.68

CHILLING CAFÉ. Es el primer café vegano de Madrid. Ofrecen Café Nomad en blends muy sugerentes. Es un lugar para degustar con tranquilidad cada sorbo en un entorno especial con una repostería vegana magnífica. C/ Estrella nº5. T.691.53.59.46

BIANCHI KIOSKO CAFFÉ. Un divertido corner en pleno Malasaña donde el café se disfruta en un entorno vanguardista. Excelente bollería y bizcochos todos artesanos. C/San Joaquín nº9. T. 617.33.42.71

HANSO CAFÉ. Un verdadero lugar de culto de los cafeteros. Brillantez en cada taza con algunas sugerencias muy novedosas Maravillosa pastelería. Un lugar que hay que conocer. C/ Pez nº20. T.911.37.54.29

Estas son algunas de las direcciones de CAFÉS DE ESPECIALIDAD de Madrid, no son lo únicos. Cada vez hay más. Y es que en Madrid se valora mucho el buen café. Ya no vale cualquier cosa.