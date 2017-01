LA CABALGATA DE REYES MAGOS, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 5 DE ENERO

La tradicional cabalgata de Reyes Magos protagonizará el cupón de la ONCE del próximo jueves, 5 de enero, de forma que cinco millones y medio de cupones llenarán de ilusión a quienes adquieran uno de ellos ese día tan especial.

Según informó la organización, el tradicional cupón de la ONCE se une a la tradición de la cabalgata de Reyes Magos en una función muy agradecida: la de llevar ilusión a todas las personas. "Un papel, el cupón, y una festividad, la de los Magos de Oriente, que llenan de alegría los hogares", agrega.

La primera vez que surge el nombre con el que se conoce a los Reyes Magos es en la Basílica de San Apolinar el Nuevo (Rávena-Italia). El friso de la imagen está decorado con mosaicos que representan la procesión de las Vírgenes, conducida por tres personajes que ofrecen lo que llevan en las manos a la Virgen y al Niño. Sobre sus cabezas, los tres nombres con los que se conocen, Melchor, Gaspar y Baltasar.

La cabalgata de Reyes Magos, muy típico en las ciudades españolas, tiene lugar en la tarde del 5 de enero, aunque en algunos lugares se adelantan unas horas. Desde el siglo XIX se celebran representaciones protagonizadas por los Reyes Magos. Una de las más tradicionales es la de Alcoy.

En España y en otros países de tradición católica se adoptó la costumbre de celebrar al mismo tiempo el día de la Epifanía (6 de enero) con la festividad de los Reyes Magos.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado, y premio de 200, 20 y 6 euros las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE, 'www.juegosonce.es'.

