Borrell admite que no le gusta que la investidura dependa de ERC pero considera peor ir a terceras elecciones

"No me quita el sueño, pero naturalmente me preocupa y no me gusta", ha asegurado el exministro de Asuntos Exteriores en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, sobre el escenario de investidura, que depende de la negociación entre PSOE y ERC.





El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha admitido este lunes que no le gusta que la investidura de Pedro Sánchez dependa de la posición de ERC, pero considera peor que el país se dirija a unas terceras elecciones.

Preguntado por su nuevo puesto en la UE y si el escenario político español sorprende en el extranjero, Borrell ha reconocido que "llama la atención" que la formación de gobierno dependa de ERC, pero ha quitado hierro al asunto, recalcando que "en todas partes cuecen habas".