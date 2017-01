Tres años sin noticias de Borja Lázaro, el vitoriano desaparecido en Colombia

La familia de Borja Lázaro Herrero quiere que el caso de este joven vitoriano desaparecido en Colombia no caiga en el olvido cuando se van a cumplir tres años sin noticias ni pistas de su paradero tras ser visto por última vez la noche del 7 al 8 de enero de 2014 en una localidad costera de La Guajira.

El joven, de 34 años, ingeniero informático de profesión y aficionado a la fotografía, desapareció esa madrugada sin motivo aparente y sin dejar rastro cuando se encontraba en una posada en Cabo de la Vela, donde estaba haciendo un reportaje fotográfico sobre los indígenas de la zona.

Los últimos que le vieron fueron dos turistas alemanes, dos chilenas y unos colombianos con los que esa noche estuvo tomando unas copas.

Cuando se van a cumplir tres años de su desaparición su familia ha organizado el próximo sábado una concentración y un concierto en Vitoria.

"Mientras se siga hablando de mi hermano nunca será un desaparecido del todo", ha afirmado a Efe Sergio Lázaro, quien ha asegurado que el objetivo de estos actos es hacer visible el caso Borja, que se hable de él y que aquellos que tienen alguna potestad y pueden hacer algo, se acuerden de que la familia y sus amigos están aquí, que le están buscando. "Nosotros le queremos encontrar", ha enfatizado.

Sergio ha explicado que el caso en Colombia sigue abierto, pero que no hay una "búsqueda activa como tal" porque no hay ninguna pista nueva.

Ha recordado que nadie ha aportado ninguna información pese a que la Policía Nacional de Colombia ha llegado a ofrecer una recompensa a quien diera datos fiables sobre la desaparición de Borja.

En un primer momento la Policía colombiana planteó tres hipótesis: un secuestro -llegó incluso a utilizar en la investigación la unidad de elite especializada en secuestros-, que se ahogara en el mar o que se introdujera desorientado en el desierto. La Guajira es una península semidesértica al norte de Colombia.

Sin embargo, nada se sabe a día de hoy de lo sucedido. El hermano de Borja Lázaro ha explicado que la última vez que hablaron con el responsable de la investigación en La Guajira fue hace dos semanas en el marco de una reunión con efectivos de la Ertzaintza, cuerpo que está haciendo de enlace en este caso.

Ha asegurado que a corto plazo la familia no se plantea viajar a Colombia porque la investigación "no avanza" y ha mostrado su temor y preocupación a que al no surgir ninguna pista nueva, "se deje de tener el caso encima de la mesa".

Por ello ha pedido a la Administración española y sobre todo a su delegación en Colombia a que estén encima de este suceso, al tiempo que ha afirmado que la última vez que hablaron con el embajador de España en Bogotá fue en marzo del pasado año.

Ha asegurado que tampoco han tenido ningún contacto últimamente con cargos del Gobierno Vasco y que la relación más directa y fácil es con la Ertzaintza.

Sergio ha subrayado que con los actos del próximo sábado quieren también "remover conciencias" y mostrar que la familia se siente arropada por la gente.

"Lo dijo mi madre una vez muy claro: mientras se siga hablando de mi hermano nunca será un desaparecido del todo", ha recordado Sergio, quien ha reconocido que es "desesperante" ver que pasa el tiempo y que no surge nada.

Sin embargo también ha dejado claro que la familia es consciente de que "hay que seguir luchando".