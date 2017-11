Carolina Bescansa achaca los problemas de Podemos a las luchas internas de poder

Podemos está pasando uno de sus mayores problemas existenciales desde que se constituyó como formación política. Las crisis mantenida entre ‘pablistas’ y ‘errejonistas’ se diluyó meses después de Vistalegre II. No obstante, a su secretario general, Pablo Iglesias, con el tiempo le han surgido más dolores de cabeza: desavenencias con el sector anticapitalista, dimisiones en Podem Cataluña y voces críticas dentro del partido. Carolina Bescansa, fundadora y ex secretaria de Análisis Estratégico, es una de estas personalidades que no está de acuerdo con el rumbo que ha tomado la organización desde el último congreso.

Carolina Bescansa ha sido apartada de la primera línea del partido desde que expresó su punto de vista sobre cómo debería abordar Podemos la crisis en Cataluña. No es algo nuevo, también le ha pasado a otros fundadores: Íñigo Errejón, Luis Alegre y Juan Carlos Monedero. Pero ha vuelto a mostrar sus diferencias con la cúpula de la formación morada en una charla en el Círculo 3E de Madrid, recogida por El Independiente, y que también se ven reflejadas en el descalabro al que apunta el último informe del CIS.

La todavía diputada de Podemos considera que su partido debe recuperar los objetivos fundacionales y volver a conectar con la sociedad: no solo para garantizar su propia supervivencia, sino porque “la gente que nos ha puesto aquí no se puede permitir el lujo de que la caguemos”.

Bescansa explicó a los asistentes a su charla que “está en juego todo el ciclo de cambio político que se abrió el 15-M y que se puede cerrar de forma inconclusa, abrupta e inesperada”, clausurando una ventana de oportunidad que podría tardar otros 30 años en abrirse.

La experta en demoscopia alertó que los problemas internos de Podemos vienen de los diez procesos de primarias que ha vivido en apenas dos años y medio de vida: “Ninguna organización sobrevive a eso”. Asimismo, admitió que esas competiciones internas deberían “acotarse” mejor a través de nuevos reglamentos. “Las primarias están muy bien pero sus efectos son terribles. Hay que darle una vuelta a las primarias”, subrayó, abogando por normas que eviten la ventaja de las candidaturas oficialistas.

“Podemos no ha sabido adaptarse”

Otro de los aspectos más relevantes que tocó durante su discurso en el Círculo 3E fue la llegada de Podemos a las instituciones: “En Podemos faltan reglas sobre cómo se hacen las cosas”. En este sentido, Bescansa considera que un partido con representación institucional debe ser “más aburrido”. “No se puede sacar un conejo de la chistera todas las semanas”.

A su juicio, “Podemos debería haberse refundado tras Vistalegre II para poder defender su promesa electoral de llevar el cambio a las instituciones”. La ex secretaria de Análisis Estratégico de la formación morada reconoce que hay compañeros en las instituciones que no saben a quién llamar del partido para determinados asuntos y “otras veces hay tanta gente a la que llamar que al final no llamas a nadie”.

A pesar de la pérdida de influencia de otras voces críticas como Errejón o Alegre, Bescansa remarcó que ella no se rendirá porque “no me lo puedo permitir. Ni por mí ni por mi gente”. “El pueblo no necesita pedagogía, sino que lo quieran como es”. “Nos ha faltado un discurso sobre lo que España debe ser y es lo que yo intento construir”, finalizó en referencia a la posición del partido en la crisis de Cataluña.