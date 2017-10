España

http://www.teinteresa.es/espana/Benjumea-destitucion-Abengoa-Santiago-Seage_0_1890411629.html

Benjumea dijo a la banca que acataría su destitución al frente de Abengoa, según el exCEO Santiago Seage

El exconsejero delegado de Abengoa Santiago Seage ha detallado este jueves que Felipe Benjumea, al frente de la compañía desde 1991, no quería dejar la presidencia de la misma "bajo ningún concepto" y que, ante la presión ejercida por las entidades bancarias que condicionaron la ampliación de capital acordada a su cese, acabó abandonando la empresa. "Me tendréis que echar y no me opondré", dijo.