Batacazo de Estrasburgo a España: quemar fotos del Rey sí es libertad de expresión

Una vez más, Estrasburgo ha fallado en contra de las decisiones de los tribunales españoles. Esta vez el alto tribunal obliga al Reino de España a pagar por daños y gastos a Enric Stern y a Jaume Roura. Los dos jóvenes de Gerona habían sido condenados a una multa de 2.700 euros a cada uno para eludir una condena de 15 meses de prisión por quemar una imagen del Rey Juan Carlos y la Reina Sofía.

La decisión de Estrasburgo es clara y unánime: decretar pena de prisión por quema una foto de los reyes constituye “una injerencia en la libertad de expresión” que no es “proporcionada con el fin perseguido”.

Ahora, España está obligado a devolver a los condenados lo pagado por las multas, además de una indemnización de 9.000 euros a cada uno.

La sentencia va más allá de la mera condena a España y entra al trapo sobre la libertad de expresión y el discurso de odio. Se opone además a considerar que quemar una imagen del rey es un discurso del odio, ya que esa "interpretación demasiado amplia de la excepción" a la libertad de expresión "podría hacer peligrar el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura".

Añade, además, que tras la quema de la foto, "no hubo conductas violentas ni problemas de orden público". Afirma la sentencia que el acto fue una "crítica hacia lo que el rey representa como jefe y símbolo del Estado y de las fuerzas que, según los demandantes, habían ocupado Cataluña".

Los demandantes, con el rostro cubierto, prendieron fuego a una fotografía real de gran tamaño boca abajo, durante una manifestación convocada bajo el lema "300 años de Borbones. 100 años de lucha contra la ocupación española".

Los partidos se posicionan

La sentencia llega en pleno debate por la libertad de expresión en España, tras las sonadas sentencias a raperos como Hasel y Valtonyc, o la polémica retirada de ARCO de la obra Presos Políticos del activista Santiago Sierra.

En este contexto los partidos se posicionan y reaccionan de forma desigual ante la importante decisión de los tribunales europeos.

La sentencia ha llegado el mismo día en que ERC ha presentado una iniciativa en el pleno de Congreso para derogar los artículos que impongan pena de prisión por delitos de calumnias a la Corona.

También han aplaudido la sentencia desde las filas de Podemos, como ha indicado su secretario general tras conocer la decisión. "Amnistía Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vuelven a certificar que la libertad de expresión y los derechos humanos corren peligro en España", ha señalado Iglesias.

Por su parte, en declaraciones a los periodistas antes de participar en la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, Girauta ha afirmado que Cs siempre respeta las sentencias de los tribunales, le gusten más o le gusten menos, algo que, a su juicio, "no hacen aquellos que están en el entorno de los que han sido condenados". No obstante, ha añadido. "Pero también decimos que eso no significa que las injurias al Rey no existan o no puedan existir. Son un delito, existen. Las injurias al Rey se pueden penar, y en un caso concreto hay una sentencia que nosotros respetamos", ha manifestado el diputado, añadiendo que lo que dice el TEDH es que "esos actos en concreto" sobre los que ha dictado la sentencia "no son constitutivos de delito".