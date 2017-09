HASTA 6.000 BUITRES MORIRÁN AL AÑO EN ESPAÑA SI SE RENUEVA UN FÁRMACO VETERINARIO

- Hoy se celebra el Día Internacional de los Buitres. La renovación de la autorización del diclofenaco como medicamento veterinario podría provocar la muerte de entre 3.000 y 6.000 buitres al año en España, por lo que las organizaciones SEO/BirdLife y WWF han pedido a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) que aplique el principio de precaución y lo retire del mercado.

Una empresa farmacéutica tiene hasta el próximo 3 de octubre para solicitar a la Aemps la renovación de su autorización para comercializar Diclovet y Dolofenac, antiinflamatorios de uso veterinario que contienen diclofenaco. El riesgo de estos fármacos, según SEO/BirdLife y WWF, es la posible muerte de miles de buitres al alimentarse de cadáveres de animales que previamente hayan sido tratados con esos medicamentos.

España cuenta con el 80% de los buitres negros y leonados de Europa, además de otras especies amenazadas como el alimoche o el quebrantahuesos. El mecanismo por el que el diclofenaco y otros antiinflamatorios son tóxicos para los buitres no está todavía aclarado, aunque se sugiere la posibilidad de una isquemia renal o de estrés oxidativo asociado a la disminución del transporte de ácido úrico en las células renales.

Ante esta situación y con motivo del Día Internacional de los Buitres, que se celebra este sábado, la Aemps ha recibido un escrito para que aplique el principio de precaución y considere todos los argumentos y recomendaciones científicas con el fin de que no se ponga en riesgo la población de las aves necrófagas en España.

"GRANDES ALIADOS DE LOS GANADEROS"

El responsable de Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza, subrayó que “España tiene el gran privilegio de tener las mejores poblaciones de buitres, razón por la que miles de personas acuden a nuestro país a observarlas generando un creciente negocio en el ámbito del turismo de naturaleza”.

“Los buitres son también grandes aliados de los ganaderos evitando a muchas explotaciones costosos gastos en la recogida, el transporte y la incineración de cadáveres. Todas estas ventajas no pueden ponerse en juego solo para agrandar la cuenta de beneficios de una empresa farmacéutica", expuso.

"La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tiene que actuar pensando en el interés general y defendiendo el patrimonio natural de todos. El mundo de la conservación tiene la vista puesta en esta decisión”, añadió.

Por ello, las organizaciones esperan que, ante la nueva revisión de la autorización para su uso en España, la Aemps dé una negativa y garantice la seguridad de este grupo de aves, que, además de formar parte de nuestro patrimonio natural, cumplen una importante función ecosistémica.

Por su Parte, Luis Suárez, responsable del programa de especies de WWF España, indicó que “lo que está en juego es borrar de un plumazo la cima de la pirámide trófica en nuestro territorio”. “El papel de los buitres es extremadamente relevante en nuestro país. Ellos evitan, entre otras cosas, la propagación de enfermedades en el campo. Conservar a los buitres prohibiendo el diclofenaco es un asunto de responsabilidad”, apostilló.

NUEVO ESTUDIO

Aunque en España el uso veterinario del diclofenaco sólo está autorizado bajo prescripción y administración de un veterinario y se recomienda no llevar a un muladar o abandonar en el campo un cadáver al que se haya administrado el medicamento, un estudio del pasado mes de junio del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente demuestra la presencia de cadáveres con diclofenaco al alcance de buitres silvestres. Ese trabajo podría mostrar la presencia de diclofenaco en aproximadamente un 0,8% de los cadáveres.

En un estudio científico publicado en la revista ‘Journal of Applied Ecology’ se calculó que, sobre la base de una presencia de entre un 0,11% y un 0,19% de cadáveres disponibles para los buitres con presencia de diclofenaco predicha en ese momento por el departamento dirigido por Isabel García Tejerina, la mortalidad actual de buitres en España sería de entre 3.617 y 6.389 ejemplares al año.

Sin embargo, con una presencia comprobada que ronda un 0,8% estas cifras podrían dispararse, como sucedió en el subcontinente indio, donde la presencia en tan sólo un 1% de los cadáveres de vacas abandonadas en el campo llevó a la casi extinción (en un 99%) de cinco especies de buitres: el indio, el dorsiblanco, el bengalí, el cabecirrojo y el picofino.

En la actualidad, el uso del diclofenaco está prohibido en países como India, Nepal, Irán o Pakistán, lo cual ha permitido frenar el declive de las poblaciones de necrófagas.

Además, SEO/BirdLife y WWF han puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo la negativa por parte de la Aemps de acceso a la información relativa al expediente de autorización de la empresa farmacéutica.

Las ONG aseguraron que prohibir el diclofenaco no tendría efectos negativos sobre la gestión sanitaria del ganado ni sobre la economía de los ganaderos, ya que existen alternativas igual de eficaces y con un similar coste económico. Además, Medio Ambiente reconoce al meloxicam como un antiinflamatorio seguro para los buitres y una alternativa para usar en el ganado que pueda ser consumido por aves necrófagas.

