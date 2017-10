LA ONCE IMPULSA EN BRUSELAS QUE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA UE LLEGUE TAMBIÉN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La ONCE ha exigido garantías en Bruselas de que la ayuda dirigida desde la Unión Europea a cooperación al desarrollo tenga en cuenta a las personas con discapacidad de los países a los que se envía, y no provoque incluso una mayor distancia de estas personas con la dura realidad a la que se enfrentan cada día.

Así lo ha hecho llegar a las autoridades comunitarias una delegación de la ONCE y su Fundación que se reunió en Bruselas esta semana con el comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica; y también con la comisaria de Política Regional, Corina Cretu, a quien se ha reiterado la necesidad de que el apoyo de la discapacidad llegue hasta las políticas regionales de la Unión.

“Debemos buscar un marco activo para que los instrumentos europeos de cooperación al desarrollo lleguen a las personas con discapacidad. No permitamos que sean los discriminados entre los discriminados y no se beneficien que la ayuda de Europa a esos países, de la que ahora se quedan casi siempre fuera”, destacó el vicepresidente de Fundación ONCE, Alberto Durán, miembro de la comitiva española en la que también estuvieron la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz Cameo; y la consejera general de Relaciones Internacionales y Expansión Exterior, Ana Peláez.

La ONCE y su Fundación hicieron hincapié en que el 80% de la “maquinaria legislativa” sobre la que se apoyan los derechos de los 85 millones de personas con discapacidad de la UE nace precisamente en Bruselas y reiteró la necesidad de que la labor comunitaria siga manteniendo un espacio para las políticas de cohesión tras la situación generada por el ‘Brexit’ y que, en ningún caso, se puedan generar nuevas barreras, como ha ocurrido en los años de crisis.

Mimica y Cretu mostraron a la organización su compromiso con la necesidad de que los objetivos de desarrollo sostenible sean claves en el futuro de la Unión Europea, tanto dentro como fuera de ella, y en especial que se tenga en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad.

Para ello, ofrecieron a la ONCE sumarse a cuantas iniciativas se organicen en este sentido, como por ejemplo, a un diálogo estructural de fundaciones que está organizándose en Bruselas o al grupo de reflexión de la UE sobre la agenda 2030 de Naciones Unidas.

Por otra parte, desde la ONCE y su Fundación se solicitó a las autoridades comunitarias una mejora en el Acta de Accesibilidad recientemente impulsado por la UE, haciendo especial hincapié en la discriminación en el transporte y, sobre todo, en el transporte aéreo, donde los problemas de las personas con discapacidad se producen casi a diario.

