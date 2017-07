ILUNION ES UN CONCEPTO “BRILLANTE” Y “SOSTENIBLE”, SEGÚN LOS RESPONSABLES DE WORKABILITY INTERNATIONAL

- El presidente y vicepresidente de la plataforma internacional de empleadores de personas con discapacidad acudieron a un encuentro sobre empleo protegido organizado por Fundación ONCE en Madrid. Gerald L. Davis, presidente de Workability International -principal plataforma internacional de empleadores de personas con discapacidad que agrupa a 130 grandes y pequeñas organizaciones dedicadas a promover el empleo de calidad para este colectivo presente en 40 países-, y Albin Falkmer, su vicepresidente, calificaron de “brillante” el modelo de ILUNION, el grupo de empresas de la ONCE y su Fundación, durante su visita a Madrid la pasada semana.

“Se trata de negocios que dan empleo a personas con discapacidad, son viables y rentables”, según dijo Gerald L. Davis. Por su parte, Albin Falkmer subrayó que “son empresas que ofrecen servicios demandados por el público”. El presidente de Workability International considera que el hecho de que un hotel tenga empleados con discapacidad, como es el caso del ILUNION Atrium, donde se alojó, “demuestra que esto es algo natural”, mientras que el vicepresidente de esta organización resaltó “la plena accesibilidad para clientes con discapacidad” de dicho establecimiento.

Durante su visita a Madrid para acudir al encuentro organizado por Fundación ONCE sobre la situación global del empleo protegido, los dos responsables de Workability International tuvieron ocasión de conocer de primera mano el modelo empresarial social de ILUNION, el grupo de empresas de la ONCE y su Fundación, a través de su visita a ILUNION Lavanderías y Servicios a la Hostelería en Vallecas y la empresa ILUNION Tecnología y Accesibilidad, que al igual que el hotel ILUNION Atrium, son centros especiales de empleo.

En dicho evento también participaron representantes del grupo ILUNION, de la ONCE, European Disability Forum (EDF), Inserta Empleo, National Council of Disabled People's Organisations of Slovenia (NSIOS), Valakupiai Rehabilitation Centre de Lithuania, Sotek Finland, European Platform for Rehabilitation (EPR), Confederación Galega de Persoas con Discapacidad (Cogami) y Grupo Gureak.

DIVERSAS FÓRMULAS PARA EL EMPLEO

Asimismo se debatieron “diversas fórmulas que hacen el empleo de las personas con discapacidad más sostenible a través de un mejor entendimiento de las necesidades de la comunidad y de las relaciones con el ámbito empresarial, porque ahí es donde está el empleo y la forma de hacerlo rentable es trabajar en línea con ellos”, según dijo Davis.

Asimismo, el presidente de Workability International destacó la importancia de recoger información de calidad para mejorar el empleo de dicho colectivo, “tal como hace su organización y entidades como la ONCE, ya que eso permite detectar los problemas que dificultan el acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad, contribuyendo a resolverlos y favorecer su progreso social”.

Por su parte, Albin Falkmer señaló que lo principal del encuentro organizado por Fundación ONCE en Madrid es “evaluar lo que estamos haciendo en Europa en materia de empleo protegido, y cómo le afectan las leyes de la Unión Europea y Naciones Unidas”.

PLATAFORMA DE REFERENCIA

Sobre Workability International, organización de la que fue nombrado presidente en septiembre de 2016, Gerald L. Davis subrayó la importancia de que exista una plataforma de referencia en el empleo de calidad para las personas con discapacidad, ya que, según dijo “no basta con tener un empleo, también es importante progresar en la carrera profesional". Por su parte, Falkmer, vicepresidente de esta entidad desde hace dos meses, se refirió a la necesidad de “mejorar el contacto entre las organizaciones que componen Workability International”.

Para Davis, su principal objetivo al frente de Workability International es “incrementar su número de miembros, ya que todavía no tenemos ni en África ni en Sudamérica”, mientras que Falkmer habló de la importancia de “mejorar su trabajo en Europa, donde hay una gran diversidad de marcos nacionales, proyectos, iniciativas e investigaciones en materia de discapacidad, como las realizadas por España, que sería bueno compartir”.

