LOS 'CLUBES BRAILLE' DE LA ONCE CUMPLEN 10 AÑOS, EN COINCIDENCIA CON LA CELEBRACIÓN MAÑANA DEL DÍA MUNDIAL DEL BRAILLE

La ONCE celebra los 10 años de la creación de los ‘Clubes Braille’ con motivo de la conmemoración, mañana, del Día Mundial dedicado a dicho sistema de lectoescritura. La fecha coincide con el aniversario del nacimiento de su creador, Louis Braille, el 4 de enero de 1809.



En la actualidad existen unos 40 ‘Clubes Braille’ gestionados por la ONCE en toda España, con presencia en todas las comunidades autónomas. Su objetivo es que los afiliados a la organización y el resto de ciudadanos puedan conocer y disfrutar de este código de lectoescritura desde todos sus ángulos: educativo, cultural, en la vida cotidiana, el ocio, etc.

El conocimiento y el uso del braille ha entrado en universidades, bibliotecas públicas, restaurantes y en la sanidad, indicó la ONCE. El sistema está también presente en envases de productos –especialmente alimenticios y de limpieza-, botoneras de ascensor, etc., con lo que ello supone para la mejora de la vida cotidiana de las personas ciegas.

400 CONSULTAS EN 2017

La Comisión Braille Española (CBE) es un órgano de la ONCE que ostenta la máxima autoridad en España para la fijación de normas de uso y desarrollo del sistema braille de lectoescritura, así como la simbología en relieve y color aplicables a láminas o cualquier otro producto utilizable por las personas ciegas o con discapacidad visual.

Creada en 1984, tiene como objetivo salvaguardar y desarrollar todo lo referido al sistema de lectoescritura que identifica a las personas con discapacidad visual y que les permite participar en igualdad de oportunidades en casi todos los campos, incluidos el educativo, el profesional y el cultural.

Durante el año 2017 la Comisión realizó más de 400 asesoramientos a otras tantas empresas e instituciones que se interesaron por hacer más accesibles sus productos y servicios, especialmente en el ámbito del etiquetado de productos y también de la señalética de edificios, planos, etc.

La CBE establece normas para la correcta transcripción al braille de documentos en distintas materias; normas para confeccionar materiales accesibles en relieve (mapas, planos, señales, pictogramas, etc.) y recomendaciones a distintos sectores para incluir el braille en sus productos y servicios (etiquetado de envases, marcas en braille en distintos soportes, etc.).



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso