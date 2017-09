JOSEP BORRELL, JOSÉ MARÍA GIL ROBLES Y ENRIQUE BARÓN DEBATEN SOBRE EL 60 ANIVERSARIO DE LA UNIÓN EUROPEA

Google Plus

- Fundación ONCE reúne a los tres españoles que han presidido el Parlamento Europeo. Fundación ONCE acogerá este miércoles el encuentro ‘60 años construyendo una Europa social para tod@s’, al que asistirán Josep Borrell, José María Gil Robles y Enrique Barón, los tres españoles que han ocupado la Presidencia del Parlamento Europeo.

El encuentro, presidido por Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y forma parte del programa ‘Hablamos de Europa’.

Se trata de un coloquio en el que participarán las principales personalidades españolas que han contribuido activamente y desde las instituciones europeas a la construcción de la Europa que hoy conocemos. Será moderado por José Manuel González Huesa, director general de Servimedia.

Con la charla se persigue contribuir al afianzamiento del proyecto europeo divulgando su historia, su propósito, su desarrollo, así como su devenir y su sentido en el contexto actual, prestando una especial atención a la dimensión social y a la construcción de una Europa para todas las personas.

