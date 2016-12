EL BOE PUBLICA LA CONVALIDACIÓN DEL DECRETO-LEY SOBRE LAS REVÁLIDAS

Google Plus

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este jueves la decisión del Congreso de los Diputados de convalidar el decreto ley para retrasar la entrada en vigor de los efectos académicos de las reválidas, aprobada con los votos de PSOE, PP, Ciudadanos y Coalición Canaria.

Con ello queda todo listo para la suspensión del calendario de aplicación de la Lomce hasta la firma de un Pacto de Estado Social y Político por la Educación, tal como establecía la norma que aprobó el Consejo de Ministros.

Según lo previsto en la Lomce, las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato tendrían efectos académicos (esto es, sería necesario aprobarlas para obtener los títulos) en el curso 2017-2018, previsión que de momento queda suspendida.

Además, la nueva prueba de bachillerato solo examinará a los alumnos sobre las asignaturas del último curso y no de toda la etapa, igual que sucede con la de 4º de ESO.

Esta última tendrá asimismo carácter muestral y no censal, y lo mismo ocurrirá con la de Primaria.

Ello implica que, a diferencia de lo previsto en la Lomce, solo tendrán que realizarla una muestra representativa de estudiantes escogidos por la comunidad autónoma y no el 100% del alumnado.

