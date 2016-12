BECADOS 10 ESTUDIANTES DE DOCTORADO CON DISCAPACIDAD

Google Plus

- El Cermi colabora un año más como miembro de la comisión evaluadora. Fundación Universia resolvió la V Edición de las Becas Doctorado Fundación Universia, que en esta ocasión seleccionó a diez estudiantes con discapacidad.

Un año más esta convocatoria contó con la participación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) como parte de la comisión evaluadora que acordó por unanimidad becar con 5.000 euros a cada uno de los diez doctorandos con discapacidad seleccionados, repartiendo entre ellos los 50.000 euros de presupuesto.

En esta convocatoria se renueva la ayuda a cinco doctorandos que habían sido becados en el curso 2015-2016 mientras que a otros cinco nuevos estudiantes se les entrega la ayuda por primera vez. La Fundación tiene como objetivo acompañarles en su trayectoria formativa, premiando el esfuerzo y la excelencia académica.

Para Antonio Domínguez, becado para el curso académico 2015-2016, estas ayudas suponen “un apoyo que me ha permitido algo muy importante: conquistar el tiempo para poder desarrollar mi tesis doctoral en unas condiciones que me permiten priorizar los estudios. Ellos han elevado mi capacidad como alumno, han extendido mi fortaleza y me han abierto la puerta a la posibilidad de la excelencia”, explicó.

Fundación Universia y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) promueven esta acción, que tiene como objetivo fomentar la realización de tesis doctorales por parte de personas con discapacidad promoviendo de esta manera la consecución del grado máximo de formación académica y facilitando su integración en grupos de formación e investigación científicos y académicos.

Algunos de los proyectos de tesis seleccionados para el curso académico 2016-2017 fueron ‘Análisis de la eficacia de las nuevas tecnologías de secuenciación masiva en el diagnóstico de las miopatías hereditarias de inicio en la edad pediátrica’, por Penélope Romero, de la Universidad Autónoma de Barcelona; ‘Muestreo cuantitativo de carga eléctrica en una escala atómica utilizando fuerzas y corrientes’, por Carlos Romero, de la Universidad Autónoma de Madrid; ‘Los sentidos de la violencia: Radicalización Islamista en la España del siglo XXI’, por Jesús Carreras, de la Universidad de Zaragoza; ‘Análisis normativo y prospectivo de la gestión de los Recursos Humanos en la ergonomía y la accesibilidad de las personas con discapacidad en la Organizaciones’, por Antonio Espínola, de la Universidad de Granada; o ‘La evaluación de las necesidades de los investigadores y profesionales españoles de la rama de ciencias de la salud respecto al uso compartido de datos de investigación’, por Andrea Sixto de la Universidad de Valencia, entre otros.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso