UN TOTAL DE 36.318 BEBÉS NACIERON EN 2015 GRACIAS A LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Un total de 36.318 bebés nacieron en 2015 gracias a las técnicas de reproducción asistida, casi el 9% del total de los nacimientos. Además, se realizaron 127.809 ciclos de Fecundación In Vitro (FIV) y 38.903 inseminaciones artificiales (IA), lo que convierte a España en líder en Europa en tratamientos de reproducción asistida, según datos aportados este martes por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Los datos, que están recogidos en el Sistema de Información en Reproducción Humana Asistida (Sirha) del Ministerio, en colaboración con la Sociedad Española de Fertilidad (SEF)muestran también que se incrementa en un 9,5% el número de tratamientos de fecundación in vitro (FIV) en España y que existe una mayor tendencia a la utilización de los ovocitos y embriones criopreservados.

Asimismo, en 2015, la tasa de partos múltiples continúa descendiendo, siendo actualmente del 19,4% en fecundación in vitro con óvocitos propios en fresco y de 11,1% en inseminación artificial (IA). El grupo más numeroso de las pacientes de FIV tiene entre 35 y 39 años en el caso de ovocitos propios y 40 ó más en el caso de ovocitos de donante.

