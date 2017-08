BARCELONA PAGA UN 30% MÁS POR MONTAR EN AUTOBÚS QUE LA MEDIA ESPAÑOLA

Google Plus

Barcelona es la ciudad más cara de toda España para coger un autobús urbano, con un billete sencillo de un solo viaje que cuesta 2,15 euros, un 30% más que la media de ciudades españolas. La tarifa más baja se encuentra en Lugo, donde cada viaje en autobús tiene un precio de 64 céntimos, una diferencia del 236% respecto a la Ciudad Condal.

El precio medio de un viaje en autobús metropolitano en España es de 1,25 euros, pero hay ciudades que superan el promedio de manera notable, como Barcelona o Madrid. El ‘ticket’ de la capital cuesta 1,50 euros si no se viaja con abono ni con descuentos, según datos recogidos por Facua.

Aunque la asociación denuncia diferencias entre ciudades en el billete sencillo, sí justifica que los precios sean más elevados que otras tarifas, ya que quienes los compran son “normalmente usuarios no habituales” y, por tanto, “debe primarse a quienes apuesten por el transporte público” y tener un precio “disuasorio”.

Este año las ciudades de Valladolid, Cuenca y Granada han encarecido su billete sencillo. La localidad castellanoleonesa lo ha hecho en un 7,1%, mientras que los conquenses pagan un 14,3% más que el año pasado y los granadinos un 16,7% más, ya que el sencillo ha pasado en los últimos días de costar 1,20 euros a 1,40.

Según el estudio publicado por Facua, viajar en autobús cuesta actualmente una media de 79 céntimos si se utiliza un ‘bonobús’ o tarjeta de transporte. Su precio mensual oscila entre los 54,60 euros de Madrid -para los no jóvenes- y los 22,05 euros de Salamanca. El precio medio extraído de estas tarjetas mensuales, teniendo en cuenta todas ellas, es de 37,97 euros, un 1,9% más que los datos extraídos del mismo estudio realizado en 2016.

