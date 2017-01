EL BARÇA ASEGURA QUE LA FIFA HA ENTENDIDO QUE SUS JUGADORES NO ACUDIERAN A LA GALA DE 'THE BEST'

Google Plus

El director ejecutivo del F.C.Barcelona, Òscar Grau, aseguró hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que desde el club han hablado con la FIFA a través de su secretario general adjunto, Zvonimir Boban, y que la federación ha entendido que los jugadores no acudieran a la gala del premio 'The Best' que se celebró el pasado lunes, una ausencia que ha generado mucha polémica en los últimos días.



En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Grau descartó que pudiera haber resentimiento por parte de la FIFA: “Estamos a su lado y ellos al nuestro”.

El CEO del Barça explicó que después del partido en Villarreal del pasado domingo acordaron que los jugadores descansaran y se concentraran en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao que disputaran esta noche en el Camp Nou. “Si el lunes hubiéramos ido a la gala y hoy perdemos, ¿qué habría pasado?”, preguntó de forma retórica. Y resaltó que si se volviera a dar el caso, volverían a priorizar la parte deportiva.

