EL BARAKALDO FC CELEBRA SU CENTENARIO EN 5,5 MILLONES DE CUPONES DE LA ONCE

El cupón de la ONCE del miércoles 11 de octubre estará dedicado al centenario del Barakaldo FC, cuyo escudo ilustrará los cinco millones y medio de cupones, que difundirán esta celebración y recordarán a quienes han participado y participan en hacer de este club “uno de los más veteranos de la competición”.

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo; Juan Carlos Andueza, delegado territorial de la ONCE en Euskadi, y el presidente del club, Orlando Saiz, presentaron el cupón esta mañana en Lasesarre.

Federado en 1917, el Barakaldo FC tiene sus orígenes en el año 1915. El primer campo de entrenamiento y competición fue un relleno de arenas que hubo entre la vía del ferrocarril y el Cuadro Maderos, en el Galindo frente a Sestao. En la temporada 1918-1919, el Barakaldo participó en el Campeonato Regional (categoría C), quedando campeón de grupo sin perder un solo partido, lo que le valió el ascenso a la categoría B.

El día 17 de septiembre de 1922 se inauguró el primer campo de Lasesarre, con un encuentro entre el Barakaldo F.B.C., en la serie A, contra el Athletic de Bilbao, que ganó por 3-1.

En 1939, el Barakaldo toma el nombre de Barakaldo Oriamendi. La competición de liga volvió en la temporada 1939-40. El equipo perdió su categoría de Segunda la temporada 1944-45, y en la 1945-46 retornó a Segunda División.

Tras cambiar los colores de su indumentaria en la temporada 1942-43, regresó a sus clásicos negro y amarillo en la 1946-47. En 1949, el Barakaldo celebró partidos internacionales y, poco después, fichó a su primer jugador extranjero, el francés Brun.

Desde los años 60, el Barakaldo ha alternado la Segunda y la Tercera División, siendo una de sus temporadas más representativas la 1977-78, cuando quedó cuarto en la Segunda División, rozando el ascenso a Primera. Con el modelo de la Segunda B esta ha sido la categoría más frecuentada por el Barakaldo.

