LOS BANCOS DE ALIMENTOS CRITICAN EL “DESPILFARRO” DE LA TOMATINA

Google Plus

El presidente de la Federación de Bancos de Alimentos (Fesbal), Nicolás Palacios, criticó este miércoles el “despilfarro” que, a su juicio, supone la fiesta de La Tomatina de Buñol (Valencia), en la que los participantes se lanzan en pocos minutos unos 160.000 kilos de tomate.

Palacios declaró a Servimedia que su entidad “lucha contra todo tipo de despilfarro de alimentos y consideramos que esta celebración es un poco despilfarro”.

El responsable de Fesbal señaló que su federación no tiene nada en contra de este tipo de divertimentos, pero vería con agrado que se buscara una alternativa al empleo de tomates para acabar así con este desperdicio alimentario.

El Ayuntamiento de Buñol alega que el fruto rojo que se utiliza en la fiesta no es apto para el consumo humano, pero organizaciones detractoras de la fiesta sostienen que no es así.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso