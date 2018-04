LAS BALLENAS DE GROENLANDIA SON ‘MÚSICOS DE JAZZ’ EN EL ÁRTICO

Las ballenas boreales o de Groenlandia tienen un repertorio vocal sorprendentemente diverso y cambiante que las convierte en ‘músicos de jazz’ en el Ártico durante la primavera, que es la época del año en que las aves cantan más en todo el hemisferio norte y en la que también hay ‘conciertos musicales’ menos conocidos en aguas árticas.



Así se recoge en un estudio liderado por la Universidad de Washington (Estados Unidos) y publicado en la revista ‘Biology Letters’. Los investigadores analizaron grabaciones de audio de ballena boreal o de Groenlandia (‘Balaena mysticetus’) recopiladas durante entre 2010 y 2014 al este de esa gran isla.

Estos cetáceos fueron cazados hasta casi la extinción en el siglo siglo XVII y recientemente se ha calculado que hay alrededor de 200 individuos. Las grabaciones indican que hay una población saludable de ballenas de Groenlandia capaces de emitir hasta 184 cánticos diferentes.

“Si los cantos de la ballena jorobada son como la música clásica, los de las boreales son jazz”, afirma Kate Stafford, oceanógrafa del Laboratorio de Física Aplicada en la Universidad de Washington y autora principal del estudio.

Stafford añade que el sonido de estas ballenas es “más libre”. “Cuando miramos a través de cuatro inviernos de datos acústicos, no sólo nunca hubo tipos de cantos repetidos entre años, sino que cada temporada había un nuevo conjunto de canciones”, añade.

Esta investigadora ha registrado los sonidos de ballenas en los océanos del mundo como una forma de rastrear y estudiar a los mamíferos marinos. Primero detectó ballenas boreales cantando desde el otro lado de Groenlandia en 2007. Un estudio previo realizado por Stafford de ballenas en Spitsbergen (al este de Groenlandia) en 2012 indicaba que estos animales cantaban continuamente durante la temporada de cría de invierno, lo que fue la primera pista de que podría haber una población sana en esa zona.

“Cuando sacamos el hidrófono, esperábamos escuchar algunos sonidos. Cuando lo escuchamos fue sorprendente: las ballenas boreales cantan en voz alta las 24 horas del día, de noviembre a abril. Y cantan muchas canciones diferentes”, subraya Stafford.

DE OTOÑO A PRIMAVERA

El nuevo estudio amplía ese conjunto inicial de datos de cinco meses y confirma que las ballenas de Groenlandia cantan regularmente en esa región desde finales del otoño hasta principios de la primavera. De hecho, los hidrófonos (que son micrófonos submarinos) captaron más cantos en los últimos años de la investigación. Lo más notable fue la gran variedad musical de los animales.

La otra ballena que emite cánticos elaborados (la jorobada) ha sido ampliamente estudiada en sus áreas de reproducción frente a Hawái y México. Los cantos melodiosos de esta especie son comunes a los machos y cambian ligeramente durante la temporada de cría en invierno. Cada población estrena una nueva canción en la primavera.

“Se pensaba que las ballenas de Groenlandia harían lo mismo sobre la base de datos limitados de la primavera. Pero esas grabaciones de 2008 fueron la primera pista y ahora estos datos confirman que las canciones de la ballena de Groenlandia son completamente diferentes a las de las jorobadas”, recalca Stafford.

Los cánticos de animales no equivalen a las llamadas porque aquellos comprenden expresiones musicales complejas y distintas que deben aprenderse. Muchas aves y mamíferos usan cantos para identificarse como individuos o como miembros de un grupo, entre otros usos.

"Para los mamíferos marinos, la acústica es la forma en que hacen todo", señala Stafford, que agrega: "Los humanos son en su mayoría animales visuales, pero los mamíferos marinos viven en un hábitat tridimensional donde la información sonora y acústica está en cómo navegan, cómo encuentran comida, cómo se comunican".

Las ballenas que cantan, como las aves, pueden competir entre sí y atraer a sus parejas, pero se sabe poco sobre el canto de las de Groenlandia respecto de si sólo los machos hacen estos sonidos, si los individuos pueden compartir canciones y, lo más importante, por qué su tono cambia todo el tiempo. "¿Por qué están cambiando tanto sus canciones? En términos de ecología del comportamiento, es un gran misterio", apostilla Stafford.

VIVEN 200 AÑOS

Los nuevos datos sugieren que las ballenas boreales pueden ser similares a los tordos y las loicas, aves que aprenden un repertorio variado y cambiante de cantos, tal vez porque la novedad ofrece alguna ventaja.

"Las ballenas boreales hacen este comportamiento en el invierno, durante la oscuridad de 24 horas del invierno polar, en una cobertura de hielo del 95 al 100 por ciento del mar. Por lo tanto, esto no es algo fácil de entender", comenta Stafford.

Esta oceanógrafa indica que las ballenas de Groenlandia “son animales superlativos”. “Pueden vivir 200 años, tienen la grasa más gruesa de cualquier ballena, la barba más larga, pueden atravesar el hielo. Y piensas: han evolucionado para hacer todas estas cosas increíbles. No sé por qué hacen este canto notable, pero debe haber una razón", concluye.



