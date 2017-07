LAS BALLENAS APRENDEN CANTOS COMO LOS HUMANOS MEMORIZAN CANCIONES

Las ballenas jorobadas aprenden cantos en partes como las personas se aprenden los versos de las canciones y pueden hacer un 'remix' de esos sonidos, según un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Queensland (Australia).

El estudio, realizado por investigadores de Australia, Francia y Reino Unido, y publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, indica que los cantos de la ballena jorobada (‘Megaptera novaeangliae’) parecen ser aprendidos de una manera similar a cómo el ser humano adquirió las habilidades del lenguaje o el pájaro su gorjeo.

“Todos los machos de una población cantan el mismo canto complejo, pero el patrón cambia con el tiempo, a veces muy rápidamente, en toda la población”, apunta Michael Noad, del Laboratorio de Ecología y Acústica de Cetáceos de la Universidad de Queensland, y coautor del estudio.

Noad indica que “aprender nuevos cantos es una forma de lo que se conoce como ‘aprendizaje social’, que es donde los animales aprenden comportamientos unos de otros en lugar de pasarlos genéticamente de una generación a otra”.

“Aunque sabemos que las ballenas cambian sus cantos con el tiempo, no sabemos cómo aprenden los nuevos. La tasa de cambio, sin embargo, muestra que están constantemente aprendiendo y actualizando sus cantos rápidamente”, añade.

El estudio señala que las ballenas pueden combinar segmentos de cantos de maneras predecibles si el patrón estructural subyacente es similar. “Grabamos a muchos ‘cantantes’ individuales de varias poblaciones, incluyendo la del este de Australia y otras del Pacífico Sur”, apunta Noad.

Ellen Garland, de la Universidad de Sant Andrews (Reino Unido) y autora principal de la investigación, analizó cantos hídridos en los que se mezclan partes de una canción con los de otra.

“Las ballenas probablemente aprenden cantos tema por tema como el verso de una canción humana”, recalca Noad, quien añade que este estudio proporciona “alguna evidencia” de cómo los animales asimilan composiciones “grandes y complejas”, y puede tener “relevancia para entender cómo evolucionó el lenguaje humano, el ejemplo más destacado de aprendizaje social”.

