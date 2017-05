LAS BACTERIAS RESISTENTES A LOS ANTIBIÓTICOS APARECIERON ANTES QUE LOS DINOSAURIOS

- Hace unos 450 millones de años. Las primeras ‘superbacterias’ hospitalarias resistentes a los antibióticos, conocidas como enterococos, surgieron de un antepasado que se remonta a 450 millones de años, aproximadamente en el momento en que los animales se arrastraban por tierra y mucho antes de la edad de los dinosaurios.

Así se desprende de un nuevo estudio publicado en la revista ‘Cell’ y dirigido por investigadores de Massachusetts Eye and Ear, un programa de resistencia a los antibióbicos del Instituto Broad del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y la Universidad de Harvard.

Los autores arrojan luz sobre la historia evolutiva de estos patógenos, que han desarrollado propiedades casi indestructibles al sobrevivir a extinciones masivas y se han convertido en las principales causas de las modernas infecciones resistentes a los antibióticos en los hospitales.

La resistencia a los antibióticos es ahora una de las principales preocupaciones de salud pública en todo el mundo. Algunos microbios, a menudo denominados ‘superbacterias’, son resistentes a prácticamente todos los antibióticos, lo que es de especial preocupación en los hospitales, donde alrededor de un 5% de los pacientes luchan contra las infecciones que surgen durante su estancia hospitalaria.

"Al analizar los genomas y los comportamientos de los enterococos de hoy en día, hemos sido capaces de rebobinar el reloj de nuevo a su existencia más temprana y ver cómo estos organismos fueron conformados en lo que son hoy", señala Ashlee M. Earl, líder del Grupo de Genómica Bacteriana en el Instituto Broad del MIT y Harvard.

Earl añade que “entender cómo el ambiente en el que viven los microbios conduce a nuevas propiedades podría ayudarnos a predecir cómo los microbios se adaptarán al uso de antibióticos, jabones antimicrobianos, desinfectantes y otros productos destinados a controlar su propagación".

EXTINCIONERS MASIVAS

Las bacterias surgieron hace casi 4.000 millones de años y el planeta ha estado lleno de ellas desde entonces. Los animales surgieron por primera vez en el mar durante la época conocida como la Explosión Cámbrica, hace 542 millones de años. Cuando emergieron en un mar de bacterias, éstas aprendieron a vivir dentro y sobre ellos.

Algunas protegen y sirven a los animales, como los microbios sanos en los intestinos, otras viven en el medio ambiente y otras causan enfermedades. Cuando los animales se arrastraron sobre la tierra unos 100 millones de años más tarde, llevaron sus microbios con ellos.

Los autores descubrieron que todas las especies de enterococos, incluidos los que nunca están en los hospitales, eran naturalmente resistentes a la sequedad, el hambre, los desinfectantes y los antibióticos. Debido a que los enterococos normalmente viven en los intestinos de la mayoría de los animales terrestres (si no todos), parecía probable que también estuvieran en los intestinos de los animales terrestres que ahora están extintos, incluidos los dinosaurios y los primeros organismos parecidos a los milpiés.

El equipo de investigación encontró que las nuevas especies de enterococos surgieron cuando aparecieron nuevos tipos de animales justo después de que se arrastraron por primera vez a tierra y tras las extinciones masivas, especialmente la mayor, que ocurrío al final del Pérmico (hace 251 millones de años).

De los animales marinos, como los peces, los microbios intestinales se excretan en el océano, que por lo general contiene alrededor de 5.000 bacterias por gota de agua, en su mayoría inofensivas. Se hunden en el fondo marino en sedimentos ricos en microbios y son consumidos por gusanos, mariscos y otros carroñeros. Entonces, los peces los comen y los microbios continúan circulando por toda la cadena alimentaria.

Sin embargo, en tierra, los microbios intestinales son excretados como heces, donde a menudo se secan y la mayoría mueren con el tiempo, pero esto no sucede con los enterococos, que son inusualmente robustos y pueden soportar la sequedad y el hambre tanto en tierra como en hospitales.

"Ahora sabemos qué genes ganaron los enterococos hace cientos de millones de años, cuando se volvieron resistentes a la desecación, los desinfectantes y los antibióticos que atacan sus paredes celulares", dijo el líder del estudio, Michael S. Gilmore, científico principal en Massachusetts Eye and Ear y director del Instituto de Enfermedades Infecciosas de Harvard.

