El Ayuntamiento de Alcobendas denunciado por cancelar la medida preventiva preferente frente al COVID-19

CCOO ha denunciado al Ayuntamiento de Alcobendas en la Inspección de Trabajo por cancelar la medida preventiva preferente que marca la ley, incluso con trabajadores sensibles. Mientras el Estado, la Comunidad y la mayoría de los ayuntamientos está apostando por el teletrabajo y lo extienden hasta septiembre o más tarde para proteger a sus trabajadores, este consistorio apuesta por retroceder al siglo XX.

El Ayuntamiento de Alcobendas fue el primero que anuló el Teletrabajo para toda la plantilla durante el mes de mayo, aunque había presumido en los medios de comunicación de la alta eficiencia que estaba teniendo y se estaba realizando perfectamente todo el trabajo preventivo. "Anulaba una medida preventiva, por ahorrar costes, que no han anulado ni administraciones con verdaderos problemas de presupuestos, siendo Alcobendas uno de los municipios más saneados de España", denuncian. "CCOO protestó y conseguimos que mantuvieran al menos a los trabajadores vulnerables y a algunos casos graves de conciliación, prometiéndonos que estudiarían los casos de trabajadores que los solicitaran y pudieran realizar su actividad laboral a distancia al 100%", continúan.

El 8 de junio la corporación hizo venir también presencialmente a trabajadores vulnerables, "exponiéndoles a mayor riesgo, anulando una media preventiva, que es según ley, preferente y aplicable siempre que sea posible, y era totalmente posible puesto que llevaban meses realizando ese trabajo desde casa, utilizando sus propios equipos y su red si solicitar ninguna compensación" , asegura comisiones obreras en el comunicado.

La administración alega que protegen la seguridad de estos trabajadores sensibles con medidas preventivas específicas y trabajan de forma segura presencialmente.

Ante la nueva protesta de CCOO, sólo mantuvieron a los casos graves de conciliación, que no tenían donde dejar a sus hijos pequeños o tenían que cuidar a familiares graves, hasta el 30 de junio, aunque su problema no desaparece. CCOO informó de que no estaba de acuerdo y solicitó que se creara una Comisión para negociar el Teletrabajo al menos hasta septiembre, como en todas las administraciones, estudiando las solicitudes de los trabajadores sensibles, de los casos de conciliación y de toda la plantilla susceptible de tele trabajar. Estas solicitudes no supondrían ni un 10% de la plantilla, y el pequeño coste se amortiza con el ahorro en mascarillas y el gasto de mamparas y medidas preventivas para garantizar una distancia mínima de separación. Una pequeña petición cuando el resto de las administraciones extienden el teletrabajo para la mayoría de los trabajadores e incluso el gobierno central aprueba el Teletrabajo para todos los funcionarios del estado.