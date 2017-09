¿Qué busca Assange al publicar en catalán y tergiversar sobre la situación en Cataluña?

Julian Assange ha muerto de éxito. Durante su dilatada carrera ha recibido premios a la libertad de prensa como el Index on Censorship que concede la revista The Economist o el reconocimiento de su informe El Llanto de la Sangre, investigación que daba luz a multitud de asesinatos y desapariciones extrajudiciales en Kenia. WikiLeaks, su obra maestra, también obtenía la gratitud popular como herramienta para la información libre. Pero de un tiempo a esta parte el hacktivista es una sombra de lo que fue: cometiendo errores graves de contextualización histórica y al servicio de movimientos populistas.

El fundador de WikiLeaks nunca ha mostrado especial interés por España. Tampoco se supo que visitara el país o tuviese relación con alguno de sus políticos. El único vínculo conocido era por ser el defendido del exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en las causas penales que tiene pendientes con Suecia y Estados Unidos. Sin embargo, el pasado 31 de agosto, Assange publicaba un tuit en el que expresaba sus dudas sobre el aviso a los Mossos d’Esquadra sobre un potencial atentado terrorista en Las Ramblas: "La nota es sospechosa”.

La repercusión de su mensaje hizo precisar a El Periódico -medio que dio la exclusiva- que el documento no estaba redactado por la mismísima CIA, sino que se trataba del Centro Nacional Contra el Terrorismo (NCTC), del que la agencia de inteligencia estadounidense es miembro, junto con el FBI, NSA y otras organizaciones especializadas en materia antiterrorista. Assange ha manejado gran volumen de información clasificada y se le considera una verdadera autoridad en este campo.

Pero desde entonces Julian Assange se ha venido arriba. El pasado fin de semana, el hacktivista publicaba varios tuits pronunciándose respecto al referéndum ilegalizado por el Tribunal Constitucional, incluso algunos en perfecto catalán. La publicación más polémica decía: "España, esto no funcionará en Cataluña. El pueblo catalán tiene derecho a la autodeterminación. Los arrestos solo les unirán y les fortalecerán". Al que adjuntaba la foto icónica del hombre que se enfrentó a los tanques en la plaza de Tiananmén (Pekín, China).

Spain, this will not work in Catalonia. The Catalan people have a right to self-determination. Arrests only unify and strengthen them. pic.twitter.com/mRYBdRroHz