Arranca una feria muy sevillana..., sin el paradigma del toreo de Sevilla

Tras el prólogo de la corrida del Domingo de Resurrección, mañana domingo arranca en la plaza de la Maestranza una feria de Abril plagada de toreros locales, con el 25 % de los puestos, pero con la notable ausencia de Morante de la Puebla, paradigma del arte sevillano de esta época.

Con todo, la no inclusión de José Antonio Morante en los bien acogidos carteles abrileños no es achacable a la empresa Pagés sino al propio torero, que, tras cortar momentáneamente su trayectoria a mitad de la pasada temporada, ha decidido no volver a torear en Sevilla hasta septiembre, cuando sí se anuncia en las dos corridas de la feria de San Miguel, junto a Manzanares y Roca Rey.

En todo caso, la sucesión de trece festejos que comienza mañana en la Real Maestranza da cabida a un total de hasta ocho toreros de Sevilla y su provincia, entre los que destaca la doble contratación de Manuel Escribano y Pepe Moral, quienes serán los encargados de cerrar el ciclo el domingo 22, lidiando mano a mano una corrida de la legendaria, y también sevillana, ganadería de Miura.

Veteranos como el Cid y Daniel Luque y novísimos como Javier Jiménez, Lama de Góngora, Pablo Aguado y Rafael Serna rematan, sin apenas bagaje como matadores, la abundante presencia local en una feria cuya base real está conformada por las figuras que actuarán tres tardes de esta primavera sevillana: Antonio Ferrera, José María Manzanares, el peruano Andrés Roca Rey y Alejandro Talavante.

De todos ellos, por ser el único que no toreó el festejo de Resurrección, solo Talavante hará sus tres paseíllos dentro de la serie continuada de festejos, los días 13, 16 y 17, encabezando así con Ferrera una también extensa "delegación extremeña" que se redondea con los jóvenes José Garrido y Ginés Marín.

Por su parte, las otras dos grandes figuras que también estarán en Sevilla son los veteranos Enrique Ponce y el Juli, aunque estos únicamente actuarán en dos corridas dentro de la llamada semana de "farolillos".

El resto de toreros contratados compone una nómina dispar en la que se echa en falta algún que otro nombre y en la que llama la atención la contratación para una única tarde de Miguel Ángel Perera y Sebastián Castella, toreros que contaron más para la empresa en anteriores ediciones.

De esta forma, solo media docena de carteles tendrán un mayoritario tirón en las taquillas por reunir el mayor número de figuras, como será el caso, por ejemplo, de las corrida del lunes 16 -Enrique Ponce, Juli y Talavante, con toros de Garcigrande- y del jueves 19 -con Ferrera, el Juli y Roca Rey ante los Jandillas.

Además de Morante, otra de las grandes ausencias sevillanas en las corridas abrileñas de este año será la de la gran estrella de los rejoneadores, Diego Ventura, con quien no hubo acuerdo de contratación por discrepancias en cuanto a la ganadería a lidiarse en el único festejo de toreo a caballo del abono.

En el aspecto ganadero, con el debut en la feria de La Palmosilla, también hay una apabullante presencia de ganaderías de sangre Domecq, la mayoría de ellas con excelentes resultados en la edición de 2017, frente al anuncio casi testimonial de otros encastes, representados por las corridas de Victorino Martín y Miura, aparte de los Murubes de Bohórquez para rejones.

La empresa Pagés, arrendataria desde 1934 de la plaza de la Maestranza, ha informado que la venta de abonos y entradas sueltas ha transcurrido a buen ritmo en un año en que el ciclo se ha vuelto a publicitar intensamente en medios locales y en las calles de la ciudad con la campaña titulada "Sevilla: donde nace la maestría".

Además, durante los días previos se ha llevado a cabo un intenso programa de actos culturales y de promoción de la fiesta de los toros, que culminó ayer con una jornada de puertas abiertas en la histórica plaza de toros sevillana y que generó una masiva respuesta de público.