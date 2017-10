La CUP decepcionada reacciona: "Hoy tocaba proclamar la República Catalana"

Carles Puigdemont ha declarado la independencia para suspender sus efectos luego y las reacciones de los independentistas no se han hecho esperar, para la CUP se ha perdido una oportunidad. "Creemos que hoy tocaba proclamar solemnemente la república catalana" ha dicho Anna Gabriel en su comparecencia.

"Nos hubiera encantado hacer un referéndum como en Quebec o Escocia pero lo hemos tenido que hacer bajo una ocupación policial y militar" ha dicho. "No puede ser que haya más de 900 personas heridas" ha añadido.

La proclamación no ha llegado hoy como "hubieramos querido". Hemos tenido que improvisar y lo hacemos porque no somos un actor principal, lo es la gente. Hemos llegado gracias y de la mano a mucha gente. "Nosotros no podemos suspender los efectos de nada" ha sentenciado Gabriel. "¿Dialogo con quién?" se preguntaba la diputada, para después insistir en que el Gobierno de Rajoy ha tomado la via de la "amenaza" ante el desafío independentista.





Arran carga contra Carles Puigdemont

La organización juvenil de izquierda radical Arran ha acusado al presidente catalán, Carles Puigdemont, de incurrir en una "traición inadmisible" por suspender los efectos de la declaración de independencia para buscar un diálogo.

"Estamos asistiendo a una traición inadmisible. Hoy @KRLS (Carles Puigdemont) frena el mandato popular claro y rotundo del referéndum", ha escrito Arran en su cuenta de Twitter tras la intervención de Puigdemont en el Parlament.





Poco antes, Arran había afirmado que "ha quedado demostrado que no hay espacio para el diálogo" y que "la declaración de independencia se ha de ejecutar ahora mismo".

Por su parte, diputados de la CUP en el Parlament no han aplaudido ni se han levantado cuando el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha terminado su discurso en el pleno de la Cámara.

"Nosotros, como la gente, hoy hemos venido a proclamar la república". Han afirmado en la red social twitter, mostrando su fuerte rechazo ante la declaración del President.

Nosaltres, com la gent, avui hem vingut a proclamar la República! #sensepor — CUP #Independència (@cupnacional) 10 de octubre de 2017





Al finalizar la comparecencia de Puigdemont todos los miembros del grupo 'cupaire' se han quedado sentados en sus escaños. En cambio, los de JxSí se han levantado y han ovacionado en bloque a Puigdemont.