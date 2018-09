Antonia Dell'atte demandará a sus compañeros de Masterchef Celebrity

Hace apenas tres días empezaba la tercera edición de Masterchef Celebrity con personajes con Carmen Lomana, Boris Izaguirre o Mario Vaquerizo, pero no han sido ninguno de estos tres famosos los que protagonizan la primera polémica lejos de los fogones.

En una entrevista para la revista Lecturas, Antonia Dell'atte hace un repaso de su paso por el concurso de cocina y sobretodo, de su relación con sus compañeros y jueces del talent show. Precisamente por esto, afirma que ha sido una de sus experiencias más duras, "he llorado como no he llorado en mi vida.¡Ni con La máquina de la verdad! ¡Ni con mi exmarido he llorado tanto!".

La italiana destacó por sus dotes culinarias y fue la encargada de salvar a uno de sus compañeros de la prueba eliminación, acabo escogiendo a Paz Vega. Pero no todo fueron buenas noticias para Dell'atte ya que se llevó la primera reprimenda de los jueces y pudimos ver sus primeros rifirrafes con Carmen Lomana, contra la que también arremete en la entrevista: "no ha habido ningún duelo de divas porque yo creo que al final la pobre Lomana no es tan diva", contradiciendo las palabras de Eva Gonzáles que ha definido su relación como un duelo de divas.

En Lecturas, afirma que ha habido italianofobia por parte de sus compañeros. "Me han hecho un mobbing horroroso. Creo que les voy a poner una querella por acoso" anunciaba la aspirante a Masterchef.

En esta misma entrevista, denuncia que sus compañeros le han traicionado y que quién más de la decepcionado ha sido Santiago Segura, "ha habido muchas puñaladas por la espalda y Santiago Segura es el peor de todos".

Por ahora, la productora niega tener conocimiento de la existencia de ninguna demanda por parte de la italiana al programa o a alguno de sus compañeros.