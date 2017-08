Anna Castillo: "Echo de menos más series sobre mujeres"

La ganadora del Goya a la mejor actriz revelación 2017 por "El olivo" Anna Castillo, a quien veremos en septiembre en la serie de La 1 "Estoy vivo", considera que aunque la ficción española ha experimentado una evolución "brutal" en la última década aún hacen falta más series sobre mujeres.

"Hemos evolucionado muchísimo, la influencia que se recibe de todo el mundo cala y desde hace diez años ha habido una evolución brutal y un aumento de calidad tremendo. Estamos aprendiendo mucho, pero falta romper moldes y arriesgarse, hacer ficciones distintas, hacer cosas que rompan con lo que estamos acostumbrados", dice en una entrevista con Efe.

Más concretamente, la actriz nacida en Barcelona en 1993 echa "mucho de menos" que haya "más personajes femeninos con historias reales y cotidianas, que se hable más de mujeres".

Por ello se declara fan de "Girls", tragicomedia sobre un grupo de veinteañeras de Nueva York, y de "The Handmaid's Tale", una distopía en la que las pocas mujeres fértiles que quedan son utilizadas como mercancía y propiedad del Estado por un gobierno dictatorial, ambas de HBO.

Castillo, que participó en "Amar es para siempre", se mete ahora para "Estoy vivo" en el papel de una joven policía "valiente y con mucho sentido de la responsabilidad y la justicia, que se ha hecho a sí misma" tras la muerte en una operación contra un asesino en serie de su padre, inspector de policía.

"Al principio es una chica de 19 años, rebelde y con mucho carácter, y cuando muere su padre están muy enfadados -detalla la actriz-. Cinco años después es una mujer muy joven con los pies en el suelo".

Se trata de Susana Vargas que, sin saberlo, patrullará con su padre, reencarnado en el cuerpo de otro agente, ya que esta serie producida por Globomedia para RTVE mezcla ciencia ficción, género policiaco, drama y algo de comedia.

Comparte cartel con otros dos premios Goya, Javier Gutiérrez (con quien ya actuó en "El olivo") y Roberto Álamo ("Que Dios nos perdone"), además de Cristina Plazas, Alfonso Bassave, Fele Martínez y Julia Gutiérrez Caba en una colaboración especial.

"Es mi primera vez en 'prime time' con un personaje principal, por lo que estoy feliz y encantada. Me siento muy afortunada de estar rodeada de este reparto. Han querido hacer personajes muy reales, con mucha verdad, y han apostado por crear tramas donde lo importante son las relaciones sociales", resalta.

Creada por Daniel Écija y dirigida por Oriol Ferrer, "Estoy vivo" comenzó a grabarse a mediados de junio en Madrid y será una de las principales apuestas de La 1 para la próxima temporada, que arrancará en septiembre.

A Castillo le atrajo, además del desarrollo de su personaje, que la serie "apuesta por hacer un tipo de ficción distinta, en la que se engloban muchos géneros en una misma producción: 'thriller', policíaco, ciencia ficción, drama, comedia... Creo que eso le da un punto muy potente".

La joven barcelonesa tiene pendiente de estreno la película "Oro", dirigida por Agustín Díaz Yanes y basada en un relato breve de Arturo Pérez Reverte ambientado en el siglo XVI, el musical "La llamada", en el que se puso a las órdenes de Javier Ambrossi y Javier Calvo, y "Viaje alrededor del cuarto de una madre", sobre la relación de una madre y su hija, muy unidas hasta que ésta decide independizarse y dirigida por Celia Rico.

También tiene "proyectos a la vista en televisión, pero todavía no se pueden decir" y es que Castillo no hace distingos entre pequeña y gran pantalla: "Me quedo con un personaje que me guste y con historias buenas, me da igual el código y el medio".