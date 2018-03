Ana Julia Quezada confiesa: "Nos peleamos por el hacha y acabé asfixiándole"

Ana Julia Quezada ha pasado a disposición judicial este miércoles tras confesar ser la asesina de Gabriel Cruz, el menor desaparecido en Almería. La única detenida por este caso ha confesado ante los responsables de la investigación que se peleó con el pequeño y le mató: “Nos peleamos por el hacha, se la quité y con la rabia acabé asfixiándole, tapándole la nariz y la boca”.

Estas son algunas de las palabras que ha pronunciado Quezada ante la Guardia Civil en el interrogatorio y que ha desvelado Antena 3. “'Tú no eres mi madre, tú no me mandas y además no te quiero volver a ver nunca” afirmó el pequeño, según la detenida, y ella reaccionó contra él.

Desde la una de la tarde, Ana Julia Quezada ha estado ante el juez y según fuentes cercanas a la investigación “está colaborando y respondiendo”, igual que ha hecho en las últimas horas con los investigadores. En la tarde del martes, la detenida se derrumbó y acabó confesando los hechos, pero no tienen valor jurídico hasta que lo haga en sede judicial.

La Guardia Civil ha encontrado en las últimas horas la ropa del menor, escondida en un cubo de basura; y el hacha con el que presuntamente agredió a Gabriel, tirado en medio del campo cercano a la finca donde ocurrieron los hechos. El acceso a estas pruebas también se ha producido tras la confesión de Quezada que ha detallado qué hizo con el arma del crimen y con el resto de la ropa de Gabriel.

El relato de la detenida tiene una dirección: el ataque se produjo para defenderse del menor. Esta línea de defensa estaría enfocada en eludir la prisión permanente revisable

Gritos de “asesina”

En su llegada a la Ciudad de la Justicia de Almería, donde está desde las siete y media de la mañana, Quezada ha tenido que escuchar algunos gritos contra ella. Un centenar de personas estaban reunidas a las puertas de los juzgados y entre gritos de “asesina” han recibido a la detenida.

Los ciudadanos han comenzado a llegar al edificio de carretera de Ronda a las 11,00 horas y se han concentrado en el acceso a los garajes del inmueble, por donde está prevista la salida de Ana Julia una vez que el magistrado, Rafael Soriano, dicte el auto con las medidas cautelares que vaya a imponer.

Ante la afluencia cada vez mayor de personas ante los juzgados, la Policía Nacional ha establecido un dispositivo de seguridad y ha trasladado a los congregados a la acera de enfrente, con lo que ha acordonado la zona con un precinto y ha vallado el entorno para impedir el paso.